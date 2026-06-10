3 sĩ tử Gia Lai nhập viện trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

TPO - Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Gia Lai có 3 thí sinh bất ngờ phải nhập viện điều trị do bệnh tim bẩm sinh và tai nạn giao thông.

Ngày 10/6, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Gia Lai có 3 thí sinh bất ngờ phải nhập viện điều trị do bệnh tim bẩm sinh và tai nạn giao thông.

​Theo đó, trong buổi làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế thi vào chiều 10/6, có 423 thí sinh vắng mặt. Đáng chú ý, có một số trường hợp đang điều trị tại bệnh viện nên chưa thể đến điểm thi.

Các sĩ tử đến điểm thi chiều 10/6.

Cụ thể, khoảng 5h cùng ngày, thí sinh H.M.V. đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT Tăng Bạt Hổ (phường Bồng Sơn), bất ngờ phải đi cấp cứu do bệnh tim bẩm sinh. Em V. có tiền sử bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe không đảm bảo. Hiện em vẫn được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Trưởng điểm thi Trường THPT Tăng Bạt Hổ, nếu thí sinh V. không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia kỳ thi, điểm thi sẽ hoàn tất hồ sơ đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Kbang), thí sinh Đ.T.D. đang điều trị tại bệnh viện sau tai nạn giao thông nên không thể đến làm thủ tục dự thi. Về trường hợp này, ông Lê Hồng Tấn – Trưởng điểm thi cho biết, thí sinh D. gặp tai nạn và đang điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe đã ổn định. Gia đình xin phép cho thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục. Bởi vậy, sáng 11/6, điểm thi sẽ phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX Kbang và gia đình hỗ trợ để thí sinh tham gia kỳ thi thuận lợi nhất.

Ngoài ra, cũng tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm còn một thí sinh khác đang điều trị tại bệnh viện, sức khỏe không đảm bảo để dự thi. Do học lực ở mức trung bình và không đáp ứng các điều kiện theo quy định nên thí sinh này không đủ điều kiện để lập hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp.