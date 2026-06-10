Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng căn dặn các em học sinh trước giờ thi tốt nghiệp THPT

TPO - Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng căn dặn các em học sinh, hãy giữ sự bình tĩnh, tự tin, chủ động phát huy tối đa kiến thức, năng lực và bản lĩnh của mình để hoàn thành tốt bài thi.

Ngày mai, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ông có thể cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị kỳ thi trên toàn quốc đã được triển khai như thế nào?

Có thể khẳng định công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã được chuẩn bị hết sức chu đáo, chủ động và khẩn trương trên phạm vi toàn quốc.

Trước hết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai từ sớm với việc ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, thành lập các ban chỉ đạo và bộ phận liên quan.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng

Thứ hai, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp được thực hiện nhịp nhàng, thông suốt.

Thứ ba, công tác tập huấn chuyên môn được tổ chức kỹ lưỡng cho tất cả các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng được thực hiện chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí và xã hội.

Đặc biệt, những tình huống có thể phát sinh đều đã được các địa phương dự báo và xây dựng phương án xử lý từ trước.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ GD&ĐT chưa nhận được phản ánh nào liên quan đến đề thi. Về thời tiết ở các địa phương trên toàn quốc, trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi khá thuận lợi. Tuy nhiên, ở một số khu vực có địa hình đi lại khó khăn hoặc tiềm ẩn nguy cơ mưa lũ, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và phụ huynh đã phối hợp hỗ trợ học sinh đến gần điểm thi từ sớm, bố trí nơi ăn nghỉ để các em thuận lợi dự thi.

Tinh thần chung là không để bất cứ học sinh nào vì điều kiện giao thông, điều kiện ăn ở hay hoàn cảnh kinh tế mà không thể tham gia kỳ thi.

Năm nay số lượng thí sinh tăng lên, đồng thời đây cũng là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Bộ GD&ĐT đã có những chỉ đạo gì để bảo đảm công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc?

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Bộ GD&ĐT là không để xảy ra khoảng trống trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo kỳ thi. Vì vậy, tại những địa bàn có điểm thi đặt ở cấp xã, cấp phường, các địa phương đều thành lập bộ phận chỉ đạo ngay tại cơ sở.

Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động của các tỉnh, thành phố khi không chỉ thành lập các ban chỉ đạo mà còn tổ chức tập huấn, xây dựng sổ tay hướng dẫn để các lực lượng sẵn sàng tham gia hỗ trợ kỳ thi.

Nhờ đó, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành thông suốt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT nói riêng.

Nhiều địa phương đã triển khai rất tốt mô hình này như: Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác. Điểm chung là các địa phương đều xây dựng được đầu mối chỉ đạo ngay từ cơ sở, giúp mọi công việc liên quan đến kỳ thi được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Có thể nói, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, đồng hành cùng ngành giáo dục, học sinh và phụ huynh để tổ chức kỳ thi thành công.

Thí sinh ký cam kết thực hiện nghiêm quy chế

Một trong những điểm nhấn của công tác chỉ đạo thi năm nay là phòng chống gian lận thi bằng công nghệ cao. Bộ GD&ĐT đã triển khai những giải pháp gì nhằm ngăn chặn các tình huống lộ, lọt đề thi?

Việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong thi cử vẫn diễn biến rất phức tạp. Ngay từ đầu, Bộ GD&ĐT đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tập huấn, hướng dẫn các địa phương triển khai các giải pháp phòng ngừa.

Bộ đã có văn bản chỉ đạo, đồng thời lưu ý các địa phương có nguy cơ cao chủ động sử dụng các thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay nhằm phát hiện và ngăn chặn vi phạm. Song song với đó là công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế cho giáo viên và học sinh. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh rằng, đề thi thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”. Mọi hành vi làm lộ, lọt hoặc phát tán đề thi khi chưa được công bố đều có thể bị xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã yêu cầu thí sinh ký cam kết thực hiện nghiêm quy chế thi, niêm yết các quy định tại điểm thi để giám thị và thí sinh nắm rõ. Đây là nội dung có tính trách nhiệm rất cao nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi nên Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo trong suốt kỳ thi.

Ngày mai, hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào phòng thi, ông muốn gửi gắm điều gì tới các thí sinh, phụ huynh và lực lượng cán bộ, nhân viên làm thi?

Trước kỳ thi, chúng tôi mong muốn tất cả các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi ở các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Với tinh thần như lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo, kỳ thi Tốt nghiệp THPT còn là ngày hội, là dấu mốc trưởng thành của các em học sinh sau 12 năm học phổ thông. Vì vậy, bên cạnh sự nghiêm túc, các thầy cô cần thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nhân văn, nhẹ nhàng và đúng quy định.

Đối với các em học sinh, hãy giữ sự bình tĩnh, tự tin, chủ động phát huy tối đa kiến thức, năng lực và bản lĩnh của mình để hoàn thành tốt bài thi. Trước giờ thi, các em chú ý để không vô tình mang điện thoại vào phòng thi dẫn tới vi phạm.

Với các bậc phụ huynh, tôi mong các vị hãy tin tưởng vào con em mình. Kết quả kỳ thi của con em mình cũng phản ánh quá trình học tập, rèn luyện của các em cũng như sự đồng hành của gia đình và nhà trường. Dù kết quả như thế nào, những nỗ lực ấy đều rất đáng được ghi nhận và trân trọng.

Cảm ơn ông!