KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2026 Hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026: Sẵn sàng cho kỳ thi lịch sử

SVO - Chiều 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt, đây cũng là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên được tổ chức sau khi các tỉnh, thành sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp.