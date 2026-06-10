Hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026: Sẵn sàng cho kỳ thi lịch sử

SVO - Chiều 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt, đây cũng là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên được tổ chức sau khi các tỉnh, thành sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp.
Chiều 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi.
Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi trường THPT Yên Hoà (Hà Nội), tại các phòng thi, cán bộ coi thi đã dành thời gian hướng dẫn thí sinh kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin cá nhân như ảnh, họ tên, ngày tháng năm sinh và diện ưu tiên trên phiếu đăng ký dự thi. Bên cạnh đó, các quy định về những vật dụng được phép mang vào phòng thi cũng được giám thị nhắc nhở đặc biệt. Cán bộ coi thi nhấn mạnh việc tuyệt đối không mang điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng công nghệ cao vào khu vực thi nhằm đảm bảo tính công bằng và nghiêm túc.
Giám thị phổ biến quy chế thi cho các thí sinh.
Sáng mai (11/6/2026), hơn 1,2 triệu sĩ tử trên cả nước sẽ chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các Hội đồng thi và tinh thần sẵn sàng của thí sinh, kỳ thi được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.