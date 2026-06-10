Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026: Sẵn sàng cho kỳ thi lịch sử

Lê Vượng - Nguyễn Sơn

SVO - Chiều 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đặc biệt, đây cũng là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên được tổ chức sau khi các tỉnh, thành sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp.

﻿thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4557.jpg
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4606.jpg
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4097.jpg
Chiều 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi.
﻿thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4156.jpg
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4172.jpg
Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi trường THPT Yên Hoà (Hà Nội), tại các phòng thi, cán bộ coi thi đã dành thời gian hướng dẫn thí sinh kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin cá nhân như ảnh, họ tên, ngày tháng năm sinh và diện ưu tiên trên phiếu đăng ký dự thi. Bên cạnh đó, các quy định về những vật dụng được phép mang vào phòng thi cũng được giám thị nhắc nhở đặc biệt. Cán bộ coi thi nhấn mạnh việc tuyệt đối không mang điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng công nghệ cao vào khu vực thi nhằm đảm bảo tính công bằng và nghiêm túc.
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4121.jpg﻿
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4131.jpg
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4116.jpg
Giám thị phổ biến quy chế thi cho các thí sinh.
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4111.jpg
Cũng tại điểm thi này, mặc dù phần lớn thí sinh đến đúng giờ, vẫn có một số trường hợp đến muộn trong buổi làm thủ tục dự thi. Giám thị đã nhắc nhở kỹ càng việc chú ý giờ giấc để tránh những rủi ro đáng tiếc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4587.jpg
Tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), hình ảnh nữ sinh Nguyễn Linh (sinh năm 2008) được các tình nguyện viên đẩy xe lăn vào tận khu vực phòng thi đã để lại nhiều ấn tượng. Linh vừa trải qua hai cuộc phẫu thuật do bị áp xe đĩa đệm và mới được xuất viện. Do vết thương sau phẫu thuật, nữ sinh cần một chiếc ghế riêng có lót đệm ở dưới để có thể ngồi làm bài bình thường. Trường hợp đặc biệt này đã được nhà trường tiếp nhận và chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất để Linh yên tâm hoàn thành kỳ thi.
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4581.jpg
Cũng trong chiều nay, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) để thăm hỏi, động viên thí sinh, đồng thời chỉ đạo đội tình nguyện viên "Tiếp sức mùa thi 2026" hoạt động hiệu quả.
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4637.jpg
Trong ảnh là nhóm thí sinh tự do tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông). Bên lề kỳ thi năm nay, nhóm thí sinh tự do đã mang đến những câu chuyện thú vị với nhiều mục tiêu hoàn toàn khác biệt. Với Nguyễn Bá Ngọc (sinh năm 2006), việc dự thi lần này mang ý nghĩa tìm kiếm một cơ hội mới do đã không may thi trượt ở kỳ thi trước. Trái ngược với áp lực đỗ đạt, thí sinh Tuấn (sinh năm 2002) lại mang đến một tâm lý vô cùng nhẹ nhàng khi tiết lộ bản thân đi thi không có mục đích gì cụ thể. Nam thí sinh thoải mái chia sẻ: “Tôi chỉ muốn trực tiếp kiểm tra xem kiến thức thi năm nay so với ngày xưa thay đổi ra sao, chủ yếu dự thi với tinh thần vui là chính”.
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4639.jpg
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4594.jpg
thi-sinh-ca-nuoc-lam-thu-tuc-du-thi-tot-nghiep-4078.jpg
Sáng mai (11/6/2026), hơn 1,2 triệu sĩ tử trên cả nước sẽ chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các Hội đồng thi và tinh thần sẵn sàng của thí sinh, kỳ thi được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Ảnh: Lê Vượng - Nguyễn Sơn

Lê Vượng - Nguyễn Sơn
#Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #Chuẩn bị và quy chế thi #Hỗ trợ thí sinh đặc biệt #Tinh thần thi và tâm lý thí sinh #Hoạt động tình nguyện và truyền cảm hứng

Cùng chuyên mục