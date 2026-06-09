Học hệ 9+ tại HCCP: Lựa chọn sớm để đi xa

Với môi trường đào tạo hiện đại, chương trình học linh hoạt, nhiều ngành nghề giàu tiềm năng cùng cơ hội liên thông rộng mở, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP) đang trở thành điểm đến được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn sau khi tốt nghiệp THCS. Năm 2026, nhà trường tiếp tục mở rộng tuyển sinh hệ 9+, với hơn 200 chỉ tiêu ở các ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao.

Xu hướng lựa chọn mới sau THCS

Những năm gần đây, học hệ 9+ đang dần trở thành xu hướng được nhiều gia đình quan tâm. Thay vì tiếp tục theo học hoàn toàn chương trình THPT, nhiều học sinh lựa chọn con đường vừa học văn hóa vừa học nghề để sớm định hướng tương lai và rút ngắn thời gian gia nhập thị trường lao động. Theo các chuyên gia giáo dục, mô hình 9+ giúp học sinh phát huy năng lực cá nhân, được tiếp cận nghề nghiệp sớm, đồng thời vẫn đảm bảo cơ hội học tập liên thông lên các trình độ cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Nắm bắt xu hướng đó, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã xây dựng chương trình đào tạo hệ 9+ theo hướng hiện đại, linh hoạt và gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Sinh viên nhà trường thực hành tại Trung tâm Nghiên cứu và Kinh doanh Dược của trường.

Học nghề song hành với học văn hóa

Điểm khác biệt của chương trình 9+ tại HCCP là học sinh được học đồng thời chương trình văn hóa và chương trình nghề nghiệp ngay từ năm đầu tiên. Nhờ đó, các em không chỉ hoàn thành kiến thức văn hóa theo quy định mà còn được tích lũy kỹ năng nghề nghiệp một cách bài bản. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể lựa chọn đi làm hoặc tiếp tục học liên thông lên cao đẳng, đại học theo nhu cầu và năng lực của bản thân.

ThS. Dược sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Nhài, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

ThS. Dược sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Nhài - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương cho biết: "Nhà trường định hướng đào tạo hệ 9+ theo mô hình mở, giúp học sinh vừa có nghề nghiệp trong tay vừa có cơ hội học tập suốt đời. Đây là lựa chọn phù hợp với nhiều học sinh muốn sớm tiếp cận thực tiễn nhưng vẫn đảm bảo con đường phát triển lâu dài trong tương lai".

Cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập năng động

Một trong những lợi thế nổi bật của HCCP là hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ phục vụ đào tạo nghề. Nhà trường sở hữu hệ thống giảng đường hiện đại, phòng học đa phương tiện, thư viện số hóa cùng nhiều phòng thực hành chuyên ngành được trang bị máy móc, thiết bị tiên tiến. Các điều kiện học tập được xây dựng theo hướng tăng trải nghiệm thực hành, giúp học sinh sớm hình thành kỹ năng nghề nghiệp. Không gian học tập rộng rãi, xanh sạch đẹp cùng nhiều hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể thao cũng góp phần tạo nên môi trường giáo dục thân thiện, năng động và giàu cảm hứng cho người học.

Sinh viên nhà trường học thực hành tại các Bộ môn chuyên môn.

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, sát thực tiễn

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, HCCP đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Trong quá trình học tập, học sinh được hướng dẫn trực tiếp bởi các giảng viên tâm huyết, thường xuyên cập nhật kiến thức mới và phương pháp đào tạo hiện đại. Nhà trường cũng tăng cường kết nối với doanh nghiệp nhằm đưa các yêu cầu thực tế của thị trường lao động vào chương trình giảng dạy. Điều này giúp người học không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc sau tốt nghiệp.

Học sinh lớp Trung cấp Tiếng Hàn Quốc, Hệ 9+ trong giờ học thực hành Tiếng Hàn Quốc.

Nhiều ngành học triển vọng, cơ hội việc làm rộng mở

Năm 2026, HCCP tuyển sinh hơn 200 chỉ tiêu hệ 9+, dự kiến biên chế thành 5 lớp ở 4 ngành đào tạo gồm Chăm sóc sắc đẹp, Công nghệ thực phẩm - Dược phẩm, Tiếng Hàn Quốc và Kiểm nghiệm chất lượng Lương thực - Thực phẩm. Đây đều là những ngành nghề đang có nhu cầu nhân lực lớn trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển theo hướng dịch vụ, công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, ngành Chăm sóc sắc đẹp tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ nhờ nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng. Trong khi đó, ngành Công nghệ thực phẩm - Dược phẩm và Kiểm nghiệm chất lượng Lương thực - Thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngành Tiếng Hàn Quốc mở ra nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư mạnh vào Việt Nam.

Học viên ngành Chăm sóc sắc đẹp trong một giờ học thực hành.

Đồng hành cùng học sinh ở xa

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Hải Dương (cũ), HCCP có vị trí thuận lợi cho việc học tập, đi lại và kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở thực hành. Đối với học sinh ở xa, nhà trường bố trí hệ thống ký túc xá khang trang, an toàn với chi phí hợp lý, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình và tạo điều kiện thuận lợi để các em yên tâm học tập. Bên cạnh đó, học sinh còn được tham gia nhiều chương trình trải nghiệm, hoạt động Đoàn - Hội, kỹ năng mềm và tư vấn hướng nghiệp nhằm phát triển toàn diện cả kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp.

Vũ Thu Hà, lớp Trung cấp nghề 9+ Tiếng Hàn Quốc.

Vũ Thu Hà, lớp Trung cấp nghề 9+ Tiếng Hàn Quốc chia sẻ: "Lựa chọn học hệ 9+ tại HCCP, em được học nghề, học kỹ năng và được thầy cô tận tình đồng hành như những người dẫn đường. Điều quý giá nhất không phải chỉ là kiến thức nhận được, mà là sự tự tin, bản lĩnh và động lực để em theo đuổi những mục tiêu lớn hơn trên hành trình trưởng thành".

Cánh cửa rộng mở cho tương lai

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đề cao kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, lựa chọn học hệ 9+ đang trở thành hướng đi phù hợp với nhiều học sinh sau THCS. Với những lợi thế về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo linh hoạt, cơ hội liên thông rộng mở và nhiều ngành nghề giàu tiềm năng phát triển, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đang từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ đào tạo nghề uy tín, đồng hành cùng học sinh trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

Toàn cảnh khu nhà nhà học lý thuyết và thực hành của trường.