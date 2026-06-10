Sinh viên và cựu sinh viên RMIT Việt Nam dành vị trí Á quân tại Chung kết toàn cầu cuộc thi IATA 2026

SVO - Nhóm mười sinh viên và cựu sinh viên RMIT Việt Nam vừa dành vị trí Á quân tại Chung kết toàn cầu cuộc thi Thử thách quản lý hãng hàng không IATA 2026, biến những bất định ban đầu thành màn thể hiện ấn tượng tại một trong những sân chơi sinh viên khắt khe nhất ngành hàng không.

Tranh tài dưới tên gọi RMIT Aviation Team, nhóm sinh viên và cựu sinh viên ngành Cử nhân Khoa học ứng dụng (Hàng không) đã trải qua các vòng đấu khu vực từ tháng Ba đến tháng Năm, lọt vào top 4 khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước khi giành quyền vào vòng chung kết toàn cầu vào cuối tháng 5. Thành tích này đã giúp các bạn xếp thứ hai thế giới – kết quả có được không chỉ từ năng lực chuyên môn mà còn nhờ sự bền bỉ và tinh thần đồng đội.

Nhóm RMIT Aviation Team gồm mười sinh viên và cựu sinh viên, dành vị trí Á quân tại Chung kết toàn cầu cuộc thi Thử thách quản lý hãng hàng không IATA 2026.

Hành trình bắt đầu từ một tìm kiếm đơn giản trên LinkedIn mà đội trưởng Trương Vĩnh Minh Thư thực hiện chỉ ba tháng sau khi bước chân vào giảng đường đại học.

“Tôi thật sự muốn tham gia nhưng cần phải có một đội”, Thư chia sẻ. Với sự hỗ trợ của Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ cũng như nhờ kết nối của thầy Marco D'Alessandro, mười sinh viên và cựu sinh viên đã cùng nhau lập đội bước vào cuộc thi.

Cuộc thi Thử thách quản lý hãng hàng không do Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế IATA tổ chức yêu cầu thí sinh đóng vai nhà điều hành hãng bay, quản lý mạng đường bay, phân bổ đội tàu bay và xây dựng chiến lược giá trên một hệ thống mô phỏng. Được giao một bài toán kinh doanh gồm năm điểm đến tại châu Âu, các đội phải đưa ra quyết định nhằm tối ưu hóa lợi nhuận qua năm vòng thi, gồm ba vòng khu vực và hai vòng toàn cầu.

Với nhóm RMIT Aviation Team, những vòng đầu không hề dễ dàng.

“Chúng tôi vấp phải rất nhiều khó khăn trong việc xác định giá vé và dự đoán nhu cầu hành khách”, Thư nói.

“Ban đầu cả nhóm đều căng thẳng và bối rối vì mọi thứ đều mới mẻ và khó nhằn”.

Để vượt qua, nhóm đã tái cấu trúc lại hoạt động. Họ chia thành hai đội, một đội tập trung vào chiến lược giá, đội còn lại phụ trách quản lý đội tàu bay và đường bay, đồng thời vẫn phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các quyết định đưa ra đều đồng bộ.

“Mọi thành viên đều rất quyết tâm”, Thư chia sẻ. “Chúng tôi chia sẻ ý tưởng, sửa sai và hỗ trợ nhau mỗi ngày”.

Theo thành viên Đỗ Ngọc Thùy Dương, nhóm sớm áp dụng phương pháp làm việc có hệ thống và dựa trên phân tích dữ liệu.

“Chúng tôi nghiên cứu xu hướng nhu cầu, giới hạn của máy bay, cấu trúc chi phí và điều kiện thị trường”, Dương chia sẻ. “Sau mỗi vòng, cả nhóm phân tích các chỉ số như hệ số tải, điểm hòa vốn và lợi nhuận theo từng đường bay để hiểu mình đang làm tốt ở đâu và cần cải thiện chỗ nào”.

Thay vì theo đuổi tăng trưởng lợi nhuận bằng mọi giá, nhóm xây dựng chiến lược kỷ luật, hướng tới lợi nhuận bền vững.

Dương nhấn mạnh: “Vấn đề ở đây là không chỉ lấp đầy ghế hay mở thêm đường bay mà cần cân đối giữa doanh thu, chi phí và rủi ro”.

Thử thách thật sự xuất hiện ở vòng chung kết khi giá nguyên liệu tăng vọt lên 50%, đe dọa trực tiếp đến kết quả vận hành của tất cả các đội. Biến số này buộc cả nhóm phải rà soát lại toàn bộ chiến lược.

“Cú sốc nhiên liệu là thách thức lớn nhất”, Thư cho biết. “Chúng tôi nhận ra chiến lược cũ không còn phù hợp”.

Dựa trên dữ liệu lịch sử và báo cáo từ các vòng trước, nhóm đã tái cấu trúc lại mạng đường bay. Họ tập trung vào các đường bay sinh lời chính, điều chỉnh tần suất theo nhu cầu mùa vụ, đồng thời tối ưu quy mô máy bay theo hiệu quả từng tuyến – sử dụng máy bay lớn cho các đường bay chủ lực và máy bay nhỏ, linh hoạt hơn cho các thị trường thứ cấp.

“Chúng tôi không chỉ cắt giảm chi phí”, Thư giải thích. “Nhóm tập trung vào định giá thông minh, thời điểm phù hợp và duy trì thị phần, qua đó giữ sức cạnh tranh”.

Đằng sau những quyết định chiến lược là tinh thần đồng đội vững mạnh, giúp nhóm duy trì phong độ dưới áp lực. Việc dẫn dắt một tập thể khi mới là sinh viên năm nhất ban đầu với Thư đầy thách thức nhưng phần nào đã vơi bớt nhờ sự hỗ trợ của mọi thành viên.

“Khi tôi lo lắng, mọi người luôn động viên rằng đây là cơ hội để học hỏi”, Thư nói. “Nhìn lại, tôi thực sự tự hào về những gì cả nhóm đã cùng nhau đạt được”.

Tiến sĩ Marco D'Alessandro, quyền Chủ nhiệm chương trình Cử nhân Khoa học ứng dụng (Hàng không) tại RMIT Việt Nam, cho rằng cuộc thi không chỉ là dịp để sinh viên kiểm chứng kiến thức trong môi trường mô phỏng thực tế, mà còn là cơ hội kết nối với những người cùng đam mê trong một thử thách vừa mang tính học thuật vừa giàu trải nghiệm như vậy.

“Đội RMIT tham gia cuộc thi do IATA tổ chức quy tụ cựu sinh viên và sinh viên đang ở nhiều năm học khác nhau: có người đóng góp chuyên môn chuyên sâu, có người mang đến nhiệt huyết và năng lực lãnh đạo, và cũng có những người linh hoạt đảm nhận các vai trò cần thiết trong suốt cuộc thi, giống như trong thực tế ngành nghề”, ông nhận định.