Cơ hội nào cho sinh viên Báo chí, Truyền thông trong kỷ nguyên AI?

SVO - Chiều 8/6, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động mạnh mẽ đến các cơ quan báo chí và ngành truyền thông, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức Talkshow chuyên đề 'Cơ hội nghề nghiệp ngành Truyền thông và Quan hệ công chúng trong kỷ nguyên AI: Góc nhìn từ người trong cuộc'. Sự kiện mang đến những giải đáp mang tính ứng dụng, gỡ rối tâm lý cho hàng trăm sinh viên đang hoang mang trước ngưỡng cửa nghề nghiệp.

PGS. TS Phạm Thế Chính - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) phát biểu khai mạc, định hướng tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy làm truyền thông trong kỷ nguyên số.

PGS. TS Phạm Thế Chính nhấn mạnh sự thay đổi vũ bão của kỷ nguyên số: "Cách đây 4 năm, khi AI chưa ra đời, chúng ta phải tự tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn. Bây giờ, mọi thứ được xử lý chỉ trong vài giây. AI mang đến thách thức cực lớn cho mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực báo chí - truyền thông. Sinh viên hiện nay bắt buộc phải thay đổi tư duy, chiến lược để biến AI từ một công cụ thông thường trở thành một trợ lý đắc lực".

PGS. TS Phạm Thế Chính tặng hoa tri ân các diễn giả: Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên - Hoa Học Trò (Báo Tiền Phong); PGS. TS Phạm Chiến Thắng - Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông và Khoa học liên ngành, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên - Hoa Học Trò (Báo Tiền Phong) bày tỏ cảm xúc đặc biệt khi trở lại giao lưu cùng sinh viên Trường Đại học Khoa học. Anh đánh giá cao sự năng động và tinh thần chủ động của sinh viên nhà trường - tố chất mà anh cho là "chìa khóa" lợi thế trong bất kỳ kỷ nguyên nào.

Tiếp nối tinh thần đó, buổi Talkshow nhanh chóng đi sâu vào việc "giải phẫu" bức tranh thị trường lao động thực tế. Giải đáp những trăn trở của sinh viên về cơ hội việc làm, PGS. TS Phạm Chiến Thắng khẳng định, bản đồ nghề nghiệp của ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng rất rộng. Sinh viên sau khi ra trường không chỉ làm việc tại các cơ quan thông tấn, báo chí mà còn có thể làm việc tại các công ty truyền thông, hoặc phụ trách mảng truyền thông nội bộ, quan hệ công chúng tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dưới góc nhìn quản lý nhân sự, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đã mang đến những góc nhìn trực diện và "thực dụng" nhất. Anh cho rằng, một bộ CV đẹp với điểm số tốt hay hoạt động ngoại khóa phong phú chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ và mang tính quyết định để các tòa soạn, doanh nghiệp gật đầu chính là "sản phẩm".

"Các bạn viết bài, chụp ảnh, làm video... chúng tôi sẽ đánh giá trực tiếp trên các tác phẩm đó. Khả năng tạo ra những sản phẩm được công chúng đón nhận mới là lý do để một cơ quan giữ bạn lại làm việc”, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Một trong những nội dung "đắt giá" nhất của sự kiện là cuộc thảo luận về việc liệu AI có "cướp" mất việc làm của nhân sự ngành truyền thông hay không. Khẳng định về khía cạnh này, nhà báo Tuấn Anh cho biết, AI sẽ chỉ đào thải những nội dung thiếu chất xám.

“Nếu chỉ tiếp cận kiến thức hời hợt, làm những nội dung bề nổi, các bạn rất dễ bị AI thay thế. Bởi lẽ, AI làm tốt hơn, nhanh hơn, số lượng nhiều hơn và đặc biệt là không bao giờ cãi. Tuy nhiên, nếu bạn có nhận thức và tư duy sâu sắc, máy móc không thể thay thế. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp dùng AI sản xuất nội dung nhưng vẫn phải tuyển dụng nhân sự rà soát lại thông tin vì AI có thể bịa đặt rất... logic. Trách nhiệm, tính minh bạch và chiều sâu tư duy chính là chốt chặn để người làm nghề làm chủ AI” , nhà báo chia sẻ.

Đặt trong bối cảnh ngành báo chí, truyền thông đang trải qua cuộc thanh lọc mạnh mẽ dưới tác động của AI và làn sóng quy hoạch các cơ quan báo chí, chương trình là lời giải đáp kịp thời cho những trăn trở của sinh viên về tương lai và dư địa phát triển của nghề.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh cũng đưa ra quy tắc 10 - 20 - 70 làm kim chỉ nam để sinh viên phát triển năng lực: 10% kiến thức nền tảng từ trường học, 20% từ các mối quan hệ xã hội và 70% đến từ trải nghiệm thực tế công việc. Anh cho rằng, sinh viên cần sớm dấn thân thực chiến để hiểu rõ thế mạnh của bản thân, qua đó xây dựng được thương hiệu cá nhân từ sớm.

PGS. TS Phạm Chiến Thắng

Đồng tình với quan điểm này, PGS. TS Phạm Chiến Thắng đưa ra một phép so sánh mang tính hình tượng: “AI cũng giống như một chiếc máy cày. Nếu không có nó, chúng ta vẫn có thể dùng cuốc để cày xong thửa ruộng, nhưng năng suất sẽ thấp hơn. AI giúp đẩy nhanh tiến độ công việc, nhưng nó chỉ có tư duy mô phỏng chứ không thể sáng tạo nguyên bản. Để duy trì sự sáng tạo và không bị đào thải, con đường duy nhất là phải đọc, quan sát, trải nghiệm thật nhiều để tự sản sinh ra những ý tưởng mang giá trị cốt lõi”.

Nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đã mang đến hội trường gần 100 cuốn sách 'Trường học hay trường' đời để ký tặng trực tiếp cho các bạn sinh viên. Đây không chỉ là một món quà tri thức mà còn là lời gửi gắm ý nghĩa, khuyến khích những người trẻ rèn luyện thói quen đọc sách, nâng cao chiều sâu tư duy để tự tin làm chủ và bứt phá trong kỷ nguyên số.