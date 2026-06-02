Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tăng tốc tuyển sinh năm 2026

SVO - Giữa bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động, khối ngành sức khỏe vẫn giữ vững sức hút nhờ nhu cầu nhân lực ngày càng gia tăng và tính ổn định lâu dài. Nắm bắt xu thế đó, năm 2026, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP) mở rộng tuyển sinh với hơn 1.400 chỉ tiêu, tạo cơ hội học tập cho đông đảo thí sinh trên toàn quốc. Với định hướng đào tạo gắn thực tiễn, đa ngành nghề và đẩy mạnh chuyển đổi số, HCCP tiếp tục khẳng định vị thế là địa chỉ đào tạo uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục nghề nghiệp hiện đại.

Tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Chỉ tiêu lớn, mở rộng cánh cửa cho người học vào HCCP

Năm 2026, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương triển khai phương án tuyển sinh với quy mô hơn 1.400 chỉ tiêu ở nhiều ngành, hệ và trình độ đào tạo. Đây được xem là một trong những mùa tuyển sinh có quy mô lớn, đa dạng và linh hoạt nhất của nhà trường trong nhiều năm trở lại đây.

Là trường cao đẳng công lập trực thuộc Bộ Y tế, HCCP tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tiếp tục phát huy lợi thế về đào tạo thực hành, hệ thống ngành nghề gắn nhu cầu xã hội và khả năng kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội học tập, việc làm rộng mở cho người học.

Sinh viên ngành Chăm sóc sắc đẹp trong giờ học thực hành kỹ thuật trang điểm cá nhân.

Điều kiện và phương thức xét tuyển nhiều thuận lợi với thí sinh

Điểm đáng chú ý trong phương án tuyển sinh năm nay là sự linh hoạt trong điều kiện và phương thức xét tuyển, tạo điều kiện để nhiều học sinh có cơ hội tiếp cận khối ngành sức khỏe. Theo đó, đối với nhóm ngành sức khỏe, thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và có tổng điểm đạt từ 15 điểm trở lên của 3 môn bất kỳ trong 8 môn gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh có thể lựa chọn xét tuyển bằng điểm học bạ THPT hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điều kiện và phương thức xét tuyển này được đánh giá là phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục hiện nay: giảm áp lực thi cử nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu đầu vào đối với nhóm ngành chăm sóc sức khỏe.

Sinh viên ngành Dược trong giờ học thực hành.

Đa ngành đào tạo, bám sát nhu cầu xã hội

Mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tiếp tục phát triển mô hình đào tạo đa ngành, đa lựa chọn, hướng mạnh vào nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Ở nhóm ngành chăm sóc sức khỏe, nhà trường tuyển sinh các ngành: Dược; Dược cộng đồng; Dược liệu Dược học cổ truyền; Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc; Kỹ thuật Dược; Quản lý huấn luyện sức khỏe; Công nghệ thực phẩm - dược phẩm. Đây đều là những ngành nghề đang có nhu cầu nhân lực lớn trong hệ thống y tế, doanh nghiệp dược phẩm, trung tâm chăm sóc sức khỏe, cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và các đơn vị nghiên cứu, kiểm định.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng mở rộng đào tạo các ngành dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng cao như Chăm sóc sắc đẹp; Tiếng Hàn Quốc. Trong bối cảnh ngành công nghiệp làm đẹp phát triển mạnh và làn sóng đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng gia tăng tại Việt Nam, đây được xem là những ngành học giàu tiềm năng việc làm cùng cơ hội thu nhập và thăng tiến trong nghề nghiệp cho người trẻ.

Sinh viên nhà trường báo cáo thuyết trình tại Vòng chung kết cuộc thi “Thanh niên Hải Phòng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hành động vì Thành phố đáng sống năm 2026”

Đẩy mạnh đào tạo hệ song bằng 9+

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay là việc nhà trường tiếp tục tuyển sinh và đào tạo hệ song bằng 9+. Không chỉ mở rộng cơ hội cho học sinh sau tốt nghiệp THPT, nhà trường còn tuyển sinh hệ trung cấp nghề dành cho đối tượng tốt nghiệp từ THCS trở lên. Đây là hướng đi được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực thực hành chất lượng cao.

Theo mô hình này, học sinh vừa được học văn hóa THPT, vừa học trung cấp nghề song song. Sau khi hoàn thành chương trình, người học có thể sở hữu đồng thời trình độ nghề nghiệp và nền tảng văn hóa để tiếp tục học liên thông lên trình độ cao hơn hoặc tham gia thị trường lao động sớm.

Mô hình 9+ đang được xem là hướng đi phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại, đặc biệt đối với những học sinh mong muốn tiếp cận nghề nghiệp sớm, giảm áp lực thi cử nhưng vẫn bảo đảm cơ hội học tập lâu dài.

Học sinh Hệ song bằng 9+ của nhà trường trong giờ học lý thuyết.

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh

Năm 2026, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyển sinh nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh trên toàn quốc.Người học có thể đăng ký xét tuyển bằng nhiều hình thức: Trực tuyến qua website: hccp.edu.vn hoặc qua Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đăng ký trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh của trường. Việc đa dạng hóa hình thức đăng ký không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho thí sinh mà còn thể hiện định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ của nhà trường trong quản lý và tuyển sinh.

Chọn nghề cho tương lai bền vững

Giữa rất nhiều lựa chọn ngành nghề hiện nay, khối ngành sức khỏe vẫn giữ được vị thế đặc biệt bởi tính ổn định, khả năng thích ứng lâu dài và nhu cầu nhân lực ngày càng gia tăng của xã hội. Không chỉ đào tạo nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đang từng bước xây dựng môi trường học tập theo hướng thực hành, linh hoạt và gắn với thực tiễn doanh nghiệp, giúp sinh viên có khả năng làm việc ngay sau tốt nghiệp. Chọn Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương là lựa chọn một môi trường đào tạo đủ thực chất để người học có thể đứng vững bằng năng lực nghề nghiệp và bản lĩnh thích ứng của chính mình.