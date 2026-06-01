Hơn 120 ý tưởng khởi nghiệp tranh tài tại sân chơi sáng tạo quốc tế

SVO - Hơn 120 ý tưởng của gần 30 trường đại học, học viện trên cả nước tham gia Trạm Việt Nam của Cuộc thi Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên quốc tế Trung Quốc (CICSIC) 2026, mang theo những giải pháp từ trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục đến phát triển bền vững.

Vòng Chung khảo Trạm Việt Nam diễn ra tại trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội). Cuộc thi do Bộ Giáo dục Trung Quốc chủ trì, phối hợp cùng ĐH Quảng Tây, ĐH Sơn Đông và ĐHQG Hà Nội tổ chức.

Theo Ban tổ chức, số lượng dự án đăng ký năm nay tăng mạnh, với hơn 120 ý tưởng đến từ gần 30 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước. Các dự án tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn trong đời sống và sản xuất thông qua ứng dụng công nghệ mới, từ chuyển đổi số, công nghệ giáo dục đến các giải pháp phát triển xanh.

Sau vòng Sơ loại, 29 dự án xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng Chung khảo. Các đội thi trình bày bằng tiếng Anh trước hội đồng giám khảo gồm chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư đến từ Việt Nam và Trung Quốc.

Nhiều ý tưởng thu hút sự quan tâm nhờ tính ứng dụng cao. Trong đó có nền tảng hỗ trợ hành trình xe điện dựa trên công nghệ Digital Twin, công nghệ quản lý nhiệt thế hệ mới ứng dụng vi lưu chất, giải pháp tái chế vật liệu công nghiệp hiệu suất cao, hay các hệ thống robot thông minh phục vụ sản xuất công nghiệp.

Ở lĩnh vực phát triển bền vững, dự án MycoBag gây chú ý khi phát triển túi sinh học phân hủy từ sợi nấm, hướng tới thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần. SITU App sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ học sinh lựa chọn ngành học, trường đại học và định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Kết thúc vòng Chung khảo, Ban tổ chức trao 10 giải Vàng cho các dự án xuất sắc nhất. Trong số này có các ý tưởng về công nghệ vật liệu mới, năng lượng xanh, bảo mật dữ liệu, robot công nghiệp, nền tảng giáo dục ứng dụng AI và các giải pháp phục vụ chuyển đổi số.

Tại Trạm Việt Nam, tổng giá trị giải thưởng dành cho hai hạng mục Sáng tạo và Khởi nghiệp lên tới khoảng 120 triệu đồng, gồm 10 giải Vàng, 20 giải Bạc và 2 giải Đồng.

Theo kế hoạch, các dự án nổi bật sẽ tiếp tục tham gia vòng Chung kết khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Malaysia vào tháng Sáu. Vòng Chung kết toàn cầu dự kiến diễn ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Ban tổ chức đánh giá, cuộc thi không chỉ là nơi tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu. Thông qua sân chơi này, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường đổi mới sáng tạo toàn cầu, kết nối với nhà đầu tư và từng bước đưa các ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra thị trường.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của nhiều quốc gia, những cuộc thi như CICSIC được kỳ vọng góp phần phát hiện và bồi dưỡng thế hệ doanh nhân, nhà khoa học trẻ có khả năng giải quyết các thách thức của tương lai bằng công nghệ và tư duy sáng tạo.