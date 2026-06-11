Elon Musk, Steve Jobs và ông chủ Facebook xuất hiện trong đề Ngữ văn THPT, đang gợi ý giải đề cho 1,2 triệu học sinh

report Đề thi đưa ra hình mẫu, tấm gương thành công

Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi:

Một trong những điều đáng giá của đề thi năm nay là không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn khơi gợi ở học sinh những khát vọng và định hướng phát triển bản thân. Đề thi đã đưa ra những hình mẫu, những tấm gương thành công để các em suy ngẫm và học hỏi.

Trước khi có thể trở thành người thành công, mỗi người đều phải trải qua hành trình dài để trưởng thành. Con đường ngắn nhất không phải là sao chép thành công của người khác, mà là học hỏi từ những tấm gương, những kinh nghiệm và giá trị tích cực mà họ để lại.

Đó cũng là cách để các em hình thành mục tiêu, nuôi dưỡng ước mơ và tạo động lực cho chính mình. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, những nhân vật và ví dụ được đề cập trong ngữ liệu phần lớn đều gắn với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi phân tích ý nghĩa, tính ứng dụng của đề.

Điều đó cho thấy người ra đề muốn gửi đến học sinh thông điệp về tinh thần học tập không ngừng, khả năng thích ứng với thời đại số và biết tận dụng công nghệ như một công cụ để phát triển bản thân.

Vì vậy, tôi cho rằng điều quan trọng nhất mà đề thi gợi mở không chỉ là cách làm bài, mà còn là cách mỗi học sinh nhìn nhận tương lai của mình.

Các em cần biết khai thác hiệu quả những thành tựu công nghệ, biến tri thức thành động lực phát triển và từng bước trưởng thành trên con đường mà mình lựa chọn. Đây cũng chính là giá trị giáo dục sâu sắc mà đề thi năm nay hướng tới.

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