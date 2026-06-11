Elon Musk, Steve Jobs và ông chủ Facebook xuất hiện trong đề Ngữ văn THPT, đang gợi ý giải đề cho 1,2 triệu học sinh

Chuyên gia tham gia gợi ý giải đề và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn:
Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi - Giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm TPHCM
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia TPHCM
Host: Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh
Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi:
Một trong những điều đáng giá của đề thi năm nay là không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn khơi gợi ở học sinh những khát vọng và định hướng phát triển bản thân. Đề thi đã đưa ra những hình mẫu, những tấm gương thành công để các em suy ngẫm và học hỏi.
Trước khi có thể trở thành người thành công, mỗi người đều phải trải qua hành trình dài để trưởng thành. Con đường ngắn nhất không phải là sao chép thành công của người khác, mà là học hỏi từ những tấm gương, những kinh nghiệm và giá trị tích cực mà họ để lại.
Đó cũng là cách để các em hình thành mục tiêu, nuôi dưỡng ước mơ và tạo động lực cho chính mình. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, những nhân vật và ví dụ được đề cập trong ngữ liệu phần lớn đều gắn với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điều đó cho thấy người ra đề muốn gửi đến học sinh thông điệp về tinh thần học tập không ngừng, khả năng thích ứng với thời đại số và biết tận dụng công nghệ như một công cụ để phát triển bản thân.
Vì vậy, tôi cho rằng điều quan trọng nhất mà đề thi gợi mở không chỉ là cách làm bài, mà còn là cách mỗi học sinh nhìn nhận tương lai của mình.
Các em cần biết khai thác hiệu quả những thành tựu công nghệ, biến tri thức thành động lực phát triển và từng bước trưởng thành trên con đường mà mình lựa chọn. Đây cũng chính là giá trị giáo dục sâu sắc mà đề thi năm nay hướng tới.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-TPHCM:
Phần viết của bạn quá dài nhưng khi bạn đọc đề bạn cần chú ý đến câu 2 điểm chỉ khoảng 200 chữ, ước chừng 1/2 đến 2/3 trang giấy thi dù bạn có chữ viết lớn hay nhỏ.
Phần nghị luận 600 chữ thì gấp 3 lần, bạn sẽ biết được lượng chữ bao nhiêu để đầu tư công sức vào, theo dõi để phân bổ thời gian làm bài. Nếu viết quá dài thì do thí sinh chưa chú ý kỹ số chữ yêu cầu.
Đối với các thầy cô, yếu tố này cũng vô cùng quan trọng, dung lượng chỉ có thể vượt 10%, nếu vượt quá nhiều sẽ dễ bị trừ điểm.
Hy vọng thí sinh có thể trình bày đúng với phương pháp các thầy cô đã dạy trên trường và phù hợp với barem điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu.
Nếu bạn không đạt được 6 điểm phần viết thì cũng nhận được 4-5 điểm. Thật ra, vì môn thi đã kết thúc nên các bạn nên tập trung sức lực để làm bài môn Toán tốt hơn.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trường Đại học Quốc tế ĐHQG - TPHCM
Năm nay, nếu các bạn không làm được câu số 3 thì câu số 4 cũng khó có thể làm được. Với các bạn xem thời sự, đọc báo Tiền Phong thì sẽ làm bài dày dặn hơn, đưa được những dữ liệu, số liệu vào bài thi.
Có 3 câu hỏi từ trung bình đến khó, các bạn thí sinh phải viết liên tục mới có thể giải quyết được trong vòng 120 phút. Thí sinh cần phân bổ thời gian hợp lý, dành thời gian để thực hiện câu 4 điểm.
Nếu dùng điểm này để xét vào Đại học thì các trường Đại học cũng dễ dàng phân hóa thí sinh. Nếu bạn dùng điểm môn Văn để xét vào Đại học Sư phạm TPHCM cũng khá khó.
Khi phân tích một bài thơ hay bài có trích thơ nhiều, các bạn dễ bị sa đà vào phân tích thủ pháp nghệ thuật nhiều hơn là viết về nội dung.
Với bài thơ Những chiếc lá, đề thi yêu cầu bạn dùng khả năng của mình để chuyển giá trị từ bài thơ sang lập luận cho bài nghị luận xã hội và viết gọn trong 600 chữ. Đây là điều rất khó để các bạn có thể đạt thang điểm 8.
MC Hà Trúc Linh:
Nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay xuất hiện khá nhiều khái niệm khó như “tài sản bị giam cầm”, “nhiên liệu”, hay “sự cộng hưởng trí tuệ”. Theo thầy, những từ khóa này có gây trở ngại cho thí sinh không và mức độ phân hóa của phần đọc hiểu được thể hiện như thế nào?
Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi:
Nếu xét về mức độ phân hóa, câu 1 và câu 2 chủ yếu ở mức độ nhận biết, thí sinh chỉ cần tìm và tái hiện thông tin từ văn bản nên không quá khó. Tuy nhiên, từ câu 3, câu 4 đến câu 5, độ khó tăng lên rõ rệt, trong đó tôi cho rằng câu 3 và câu 4 là những câu có tính phân hóa cao nhất.
Điểm đáng chú ý nằm ở cách tác giả sử dụng các khái niệm như “tài sản bị giam cầm” và “nhiên liệu”.
Thực chất, cả hai đều hướng đến tri thức, nhưng việc lựa chọn những cách diễn đạt khác nhau nhằm làm nổi bật vai trò của máy móc và trí tuệ nhân tạo trong việc khai thác, vận hành và phát huy giá trị của tri thức.
Để trả lời tốt câu hỏi, học sinh phải nhận ra được sự khác biệt trong cách dùng từ cũng như dụng ý của tác giả đằng sau những khái niệm đó. Điều hay là các câu hỏi trong đề được thiết kế có tính liên kết rất cao.
Nếu thí sinh giải quyết tốt câu 3 thì sẽ thuận lợi hơn khi làm câu 4, bởi nội dung các câu có sự kế thừa và bổ trợ lẫn nhau. Ngược lại, nếu gặp khó ở một câu, khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến các câu tiếp theo. Tôi đặc biệt ấn tượng với khái niệm “cộng hưởng trí tuệ”.
Thông điệp ở đây không phải là phủ nhận vai trò của con người hay lệ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ nhân tạo, mà là tìm cách để con người và công nghệ phối hợp hiệu quả, phát huy những thế mạnh của nhau.
Phổ điểm khoảng 5-7 điểm, ít điểm giỏi
MC Hà Trúc Linh:
Thưa cô Bích Ngọc, là một người từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT dù đã khá lâu rồi nhưng ngay lúc này, Trúc Linh vẫn muốn nghe cảm xúc của cô?
Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trường Đại học Quốc tế ĐHQG - TPHCM:
Đề thi dài so với thời gian làm bài 120 phút nhưng quan trọng là các bạn có phân bổ được thời gian làm bài để nhận được số điểm đúng như kỳ vọng hay không. Đề năm nay mang tính thời sự, đề cập đến từ khóa phát triển công nghệ - không chỉ có học sinh mà những người làm giáo dục cũng quan tâm đến.
Gần đây, Chính phủ ra Nghị định, Nghị quyết 57 và tất cả mọi người đều quan tâm đến công nghệ nước nhà. Từ đó các thí sinh có thể liên hệ để bài thi có chiều sâu hơn.
Câu 2 điểm cũng có nhiều điểm kết nối với phần đọc - hiểu phía trên với câu hỏi thú vị “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”
Steve Jobs là anh hùng công nghệ xuất sắc trên thế giới nhưng chỉ có một thôi, không sản xuất theo lô nhưng quan trọng, đề thi mong mỏi tinh thần, ý chí phấn đấu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phổ điểm năm nay sẽ rơi vào 5-7 điểm, sẽ ít có điểm giỏi.
Trần Ngọc Phương Yên - Bộ phận chuyên môn Công ty Gia sư eTeacher - đánh giá:
Đề thi Ngữ văn THPT năm 2026 bám sát tinh thần Chương trình GDPT 2018, chú trọng đánh giá năng lực đọc hiểu, tư duy xã hội và khả năng vận dụng của thí sinh. So với năm 2025, đề có độ phân hóa cao hơn, đặc biệt ở các câu vận dụng của phần Đọc hiểu và câu nghị luận xã hội 200 chữ.
Câu viết 200 chữ là điểm nhấn của đề, đòi hỏi thí sinh không chỉ có kỹ năng lập luận mà còn cần vốn hiểu biết xã hội, tư duy độc lập và sự nhạy bén trước các vấn đề thời đại. Chủ đề về công nghệ và đổi mới sáng tạo mang hơi thở của cuộc sống hiện đại, tạo điều kiện để học sinh bộc lộ chính kiến và chiều sâu nhận thức.
Ở phần nghị luận văn học, việc sử dụng một văn bản ngoài sách giáo khoa tiếp tục khẳng định định hướng đánh giá năng lực thực chất. Để làm tốt, thí sinh cần có kỹ năng đọc hiểu, cảm thụ và phân tích tác phẩm thay vì dựa vào văn mẫu hay học thuộc.
Nhìn chung, đây là một đề thi hay, có tính thời sự, được đầu tư cả về nội dung lẫn cấu trúc. Đề vừa đảm bảo khả năng phân hóa, nhưng cũng là thách thức với các sĩ tử khi đặt ra yêu cầu cao hơn về tư duy xã hội, khả năng đọc nhanh, hiểu sâu và lập luận thuyết phục.
MC Trúc Linh: Thưa thầy, đề thi Ngữ văn năm nay được đánh giá là khá bất ngờ. Thầy nhận định như thế nào về cấu trúc, mức độ yêu cầu cũng như khả năng phân hóa của đề thi?
Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi:
Điều đầu tiên tôi muốn nói là đề thi năm nay gây bất ngờ lớn. Nhiều giáo viên và học sinh dự đoán đề đi theo định dạng quen thuộc gồm đọc hiểu văn bản văn học, viết đoạn văn nghị luận văn học và bài văn nghị luận xã hội. Tuy nhiên, đề thi lại lựa chọn định dạng khác, tạo nên yếu tố bất ngờ nhất định về mặt tâm lý cho thí sinh.
Dù vậy, tôi cho rằng người ra đề đã lựa chọn ngữ liệu hay và có giá trị. Văn bản nghị luận về vai trò của tri thức cùng bài thơ Chiếc lá đều chứa đựng những thông điệp sâu sắc. Chính điều đó cũng làm tăng tính phân hóa của đề. Để trả lời tốt các câu hỏi đọc hiểu, cũng như phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ, thí sinh cần có năng lực cảm thụ và tư duy khá tốt, nhất là trong điều kiện thời gian làm bài chỉ 120 phút.
Câu nghị luận xã hội với yêu cầu bàn về việc làm thế nào để có những “số đẹp” của Việt Nam là câu hỏi mở, thú vị nhưng không dễ. Muốn làm tốt, thí sinh phải biết khai thác những gợi ý từ phần đọc hiểu phía trên để tìm ra các khía cạnh phù hợp, từ đó tiết kiệm thời gian triển khai bài viết.
Điều tôi băn khoăn nhất là trong khoảng thời gian tương đối ngắn, các em có đủ điều kiện để phân tích sâu thông điệp của bài thơ và nhận diện được những đặc sắc nghệ thuật nổi bật hay không. Nếu chỉ dừng ở việc chỉ ra các biện pháp tu từ thì sẽ chưa khai thác hết giá trị của ngữ liệu. Vì vậy, dù đánh giá đề thi hay, tôi vẫn có chút dè dặt. Theo tôi, đây không phải là đề thi dễ đạt điểm cao và số lượng bài làm thực sự nổi bật có thể sẽ không nhiều.
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Sở GD&ĐT TPHCM bố trí 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi, phân bố tại ba khu vực: TPHCM cũ có 188 điểm thi, Bình Dương cũ có 30 điểm thi và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 28 điểm thi. Thành phố cũng bố trí riêng một điểm thi tại đặc khu Côn Đảo.
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TPHCM sẽ chọn ngẫu nhiên 10 điểm thi ở ba khu vực để triển khai máy quét an ninh cầm tay, với cả hai ngày thi. Khâu quét kiểm tra sẽ do công an thành phố đảm nhận. Hầu hết điểm thi này có nhiều thí sinh tự do. Quá trình thực hiện, lực lượng chức năng sẽ tạo không khí thoải mái, tránh gây tâm lý lo lắng cho thí sinh.