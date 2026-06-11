Thí sinh ở Gia Lai xin đi vệ sinh rồi giấu điện thoại vào túi quần

TPO - Trong buổi thi môn Ngữ văn, một thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) xin phép đi vệ sinh và khi trở lại phòng thi mang theo điện thoại bỏ trong túi quần.

Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 11/6 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có một thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

Cụ thể, trong buổi thi môn Ngữ văn, một thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện) xin phép đi vệ sinh và khi trở lại phòng thi mang theo điện thoại bỏ trong túi quần.

Các sĩ tử sau giờ thi xong môn Ngữ văn.

Khi vào lại phòng, giám thị coi thi nhận thấy biểu hiện của thí sinh này bất thường, đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản. Hành vi vi phạm quy chế thi được phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 37.185 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn, tuy nhiên chỉ có 37.069 thí sinh dự thi (vắng 116 thí sinh). Gia Lai có 91 điểm thi với 1.650 phòng thi.