3 nguyên tắc vàng mà hơn 1,2 triệu thí sinh thi THPT phải biết

report Tránh "bẫy" phòng thi

MC Thu Ngân: Một bạn đặt câu hỏi khi mà mình gặp một câu hỏi quá khó hoặc hoàn toàn xa lạ trong đề thi, chúng ta nên bỏ qua ngay hay áp dụng phương pháp loại trừ? Làm thế nào để tránh những “cái bẫy” ở dạng câu hỏi này?

ThS Huỳnh Thanh Phú:

Tôi xin nhắc lại nguyên tắc vàng đã chia sẻ từ đầu chương trình: câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Khi gặp một câu hỏi quá khó hoặc quá lạ, không thuộc phần kiến thức mà mình đã ôn tập và nắm chắc, các em không nên dành quá nhiều thời gian cho nó. Hãy tạm thời bỏ qua để hoàn thành những câu có khả năng đạt điểm trước.

Đối với các câu hỏi trắc nghiệm khó, phương pháp loại trừ là một kỹ năng rất quan trọng. Các em có thể dựa vào những dữ kiện đã biết để loại dần các phương án không hợp lý. Trong một số trường hợp, có thể thử đối chiếu ngược kết quả hoặc sử dụng các dấu hiệu nhận biết để tăng khả năng lựa chọn đúng đáp án. Sau khi đã cân nhắc, dù chưa hoàn toàn chắc chắn, các em vẫn nên chọn một phương án trả lời. Điều quan trọng là không nên bỏ trống câu hỏi, bởi nếu không trả lời thì chắc chắn không có điểm, còn khi chọn đáp án vẫn có cơ hội đạt điểm.



Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân.

MC Thu Ngân: Một bạn tên Thanh Ngân cũng gửi câu hỏi rằng dù đã học bài rất kỹ nhưng cứ bước vào phòng thi là tay chân run, tim đập nhanh, đầu óc trống rỗng. Chuyên gia có bí quyết nào giúp các bạn ổn định tâm lý trong tình huống này không ạ?

TS Nguyễn Hữu Long:

Trước hết, các em cần hiểu rằng mỗi người sẽ có những biểu hiện cảm xúc khác nhau khi đứng trước một sự kiện quan trọng như kỳ thi. Có người run tay, có người tim đập nhanh, có người cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đây là những phản ứng tâm lý hoàn toàn bình thường.

Điều đầu tiên là hãy chấp nhận cảm xúc của mình thay vì cố gắng phủ nhận nó. Thừa nhận rằng mình đang hồi hộp, đang lo lắng sẽ giúp các em dễ kiểm soát cảm xúc hơn là cố tỏ ra bình tĩnh trong khi bên trong đang rất căng thẳng. Khi đã vào phòng thi, không khí nghiêm túc và sự tập trung của các thí sinh xung quanh thường sẽ giúp các em dần lấy lại sự ổn định.

Một cách khác là áp dụng phương pháp chuyển hướng sự chú ý. Khi cảm thấy quá áp lực trước một câu hỏi khó hoặc trước đề thi, các em có thể tạm thời rời mắt khỏi đề, nhìn ra cửa sổ hoặc quan sát không gian xung quanh trong vài giây để giảm căng thẳng rồi quay lại làm bài. Ngoài ra, các em cũng có thể thực hiện những hành động đơn giản như xin phép uống nước. Việc thay đổi trạng thái cơ thể bằng một hành động nhỏ sẽ giúp ngắt quãng cảm giác lo lắng và hỗ trợ ổn định tâm lý tốt hơn.

Quan trọng nhất là đừng quá sợ hãi vì những cảm xúc hồi hộp của mình. Hãy xem đó là phản ứng bình thường trước một kỳ thi quan trọng. Khi chấp nhận được cảm xúc ấy và tập trung vào từng câu hỏi cụ thể, các em sẽ dần lấy lại sự tự tin và phát huy tốt nhất năng lực của bản thân.