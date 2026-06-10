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Cả ngàn đoàn viên, thanh niên Gia Lai tham gia tiếp sức mùa thi

Tiền Lê

TPO - Nhằm đồng hành, hỗ trợ thí sinh và người nhà các em trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, huy động hơn 1.365 đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện.

Ngày 10/6, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tỉnh Gia Lai, năm 2026.

Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 37.500 thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 91 điểm thi với 1.650 phòng thi. Nhằm đồng hành, hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, huy động hơn 1.365 đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã ra mắt 7 đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh trực tiếp hỗ trợ tại các điểm thi trọng điểm trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc; chỉ đạo thành lập 84 đội hình thanh niên tình nguyện tại các xã, phường trên toàn tỉnh nhằm đảm bảo 100% điểm thi đều có lực lượng hỗ trợ.

Các đội hình tình nguyện sẽ hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập, suất ăn miễn phí, phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức tinh thần và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai nhấn mạnh, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” không chỉ là hoạt động hỗ trợ thí sinh mà còn là môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng hình ảnh tuổi trẻ Gia Lai thân thiện, trách nhiệm và nghĩa tình.

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Dịp này, Ban Tổ chức đã trao hoa động viên 7 đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh tham gia hỗ trợ tại các điểm thi trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đã đồng loạt triển khai các hoạt động hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi quan trọng này.

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Các bạn trẻ quét dọn, chuẩn bị chu đáo để tiếp sức mùa thi 2026.
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Các đội hình thanh niên tình nguyện đã sẵn sàng với nhiệm vụ.
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Đội hình xe ôm với các thanh niên túc trực sẵn sàng khi các thí sinh cần.
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Việc chuẩn bị chu đáo tại các đội hình tình nguyện giúp các thí sinh có thêm sức khoẻ, tự tin, yên tâm làm bài thi.
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Điểm thi tại Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai.
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Đội hình tình nguyện tại phường An Khê (bên trái) và phường Hoài Nhơn Bắc (bên phải).
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Ngay trong chiều nay, các bạn trẻ đã gửi nước, vật dụng cần thiết cho các thí sinh cần trong việc thi cử.
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Những chai nước lọc, cây bút dù vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ nhằm động viên các thí sinh nỗ lực hơn nữa trong kỳ thi quan trọng này.

Tiền Lê
#Gia Lai #tốt nghiệp THPT 2026 #tiếp sức mùa thi #đoàn viên #thanh niên #hỗ trợ thí sinh #giúp đỡ #động viên

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