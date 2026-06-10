Kỳ vọng thanh niên có nhiều cơ hội học tập, khởi nghiệp, chuyển đổi số

TPO - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, nhiều cán bộ Đoàn cơ sở tâm huyết ở miền Tây đã gửi gắm những hiến kế đến tổ chức Đoàn. Đại hội được kỳ vọng mở ra cơ chế đột phá nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, tạo môi trường tối ưu cho người trẻ phát huy sức sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Giải bài toán tập hợp thanh niên?

Trưởng thành từ thực tiễn phong trào Đoàn, chị Lê Nguyễn Huỳnh Anh – Bí thư Đoàn xã Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ, chặng đường hơn một nhiệm kỳ qua là quãng thời gian giúp bản thân trưởng thành hơn từ thực tiễn; hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và càng thêm trân trọng vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy sức trẻ.



Nhiệm kỳ qua là giai đoạn đặc biệt, khi hệ thống chính trị tiến hành đổi mới tinh gọn bộ máy, đất nước nỗ lực phục hồi hậu COVID-19 và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chị Lê Nguyễn Huỳnh Anh – Bí thư Đoàn xã Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Huỳnh Anh bày tỏ sự tâm đắc trước tinh thần chủ động, xông pha của màu áo xanh tình nguyện từ nông thôn mới, bảo vệ môi trường đến hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt là tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ. Từ những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường đến việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, dịch vụ công trực tuyến, ở đâu cũng có sự hiện diện của màu áo xanh thanh niên.

“Những kết quả ấy không chỉ khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn mà còn tiếp thêm động lực cho những người làm công tác Đoàn ở cơ sở”, chị Huỳnh Anh chia sẻ.

Dù vậy, chị vẫn thẳng thắn nhìn nhận thách thức thực tế rằng: “Thanh niên ngày nay đối mặt với không ít áp lực về việc làm, kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt năng lực số để thích ứng với môi trường biến đổi không ngừng. Cùng đó, việc tập hợp thanh niên, đặc biệt thanh niên làm việc xa quê, thanh niên công nhân, hay lực lượng trẻ trên không gian mạng vẫn là bài toán khó, cần nhiều giải pháp hơn trong nhiệm kỳ tới”.

Từ thực tế đó, chị Huỳnh Anh kỳ vọng, Đại hội Đoàn lần này sẽ tiếp tục đề ra những định hướng lớn để tổ chức Đoàn ngày càng gần gũi với thanh niên, thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng cần tạo thêm nhiều môi trường để thanh niên phát huy sức sáng tạo, tinh thần xung kích và trách nhiệm đối với cộng đồng. Tổ chức Đoàn thiết kế các chương trình đồng hành quan tâm nhiều hơn đến chuyển đổi số, khởi nghiệp, việc làm, kỹ năng sống và năng lực hội nhập cho thanh niên.

Khơi dậy khát vọng vươn mình của dân tộc

Cùng gửi gắm sự kỳ vọng của tuổi trẻ miền Tây hướng về ngày hội lớn của Đoàn, chị Lê Thị Mỹ Chi – Bí thư Đoàn xã Mỹ Tú (TP. Cần Thơ) mang đến diễn đàn tiếng nói của một cán bộ Đoàn tròn 10 năm gắn bó với màu áo xanh. Chị khẳng định, Đoàn chính là mái nhà chung giúp bản thân nuôi dưỡng lý tưởng sống và trách nhiệm với quê hương qua từng công trình, phần việc thanh niên.

Chị Lê Thị Mỹ Chi – Bí thư Đoàn xã Mỹ Tú (TP. Cần Thơ).

“Trong suốt hành trình ấy, tôi đã có cơ hội đồng hành cùng nhiều thế hệ đoàn viên, thanh niên, cùng tham gia những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và những chương trình đầy ý nghĩa dành cho tuổi trẻ. Mỗi hoạt động, mỗi chuyến đi, mỗi kỷ niệm đều trở thành hành trang quý giá, giúp tôi trưởng thành hơn trong nhận thức, bản lĩnh và năng lực công tác”, chị Chi tâm sự.

Hướng về nhiệm kỳ mới 2026 – 2031, chị Mỹ Chi đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đột phá của Đại hội: “Tôi mong rằng Đại hội XIII sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp với yêu cầu của thời đại mới, nhằm khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo và ý chí vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam”, chị Chi kỳ vọng.

Chị Lê Thị Mỹ Chi – Bí thư Đoàn xã Mỹ Tú tặng quà cho người nghèo tại địa phương.

Ngoài ra, chị Chi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự định hướng của Đoàn, thanh niên Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển toàn diện. Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, mái nhà chung của tuổi trẻ, nơi chắp cánh cho những ước mơ và hoài bão lớn lao.