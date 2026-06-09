Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet

TPO - Tại buổi chào xã giao, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định thanh niên là lực lượng kế thừa và phát triển tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc; đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện để tổ chức thanh niên hai nước đa dạng hóa các hoạt động giao lưu, đảm bảo sự gắn kết bền chặt giữa thế hệ trẻ hai quốc gia.

Chiều 9/6, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet đang thăm và làm việc ở Việt Nam. Cùng tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm.

Quang cảnh chương trình làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi gặp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước là tài sản quý báu, tuổi trẻ hai nước có trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng tương lai hợp tác bền vững giữa hai dân tộc.

Dưới sự quan tâm của lãnh đạo hai nước, trong đó có sự ủng hộ của Thủ tướng Hun Manet, quan hệ giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Ban Thanh niên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Hội LHTN Campuchia ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu truyền thống, thời gian qua, hai bên đã mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới, trong đó có giao lưu doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Thủ tướng Campuchia Hun Manet trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy mong muốn, trong thời gian tới, tổ chức thanh niên Việt Nam và Campuchia tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; duy trì cơ chế trao đổi, tham vấn thường xuyên và trao đổi đoàn các cấp nhằm bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa các tổ chức thanh niên hai nước.

Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có tính chiến lược đối với tương lai của thanh niên và sự phát triển của mỗi quốc gia. Tăng cường kết nối giữa các lực lượng thanh niên nòng cốt của hai nước; nghiên cứu triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo trẻ, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực kế cận cho tương lai.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Thủ tướng Campuchia Hun Manet trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cũng nêu rõ, năm 2027 sẽ kỷ niệm 60 năm Việt Nam – Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao là dịp quan trọng để tổ chức thanh niên hai nước phối hợp triển khai các hoạt động ý nghĩa thiết thực góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác hai quốc gia.

Đáp lời, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí với ý kiến của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; đồng thời khẳng định thanh niên đóng vai trò rất quan trọng, là nòng cốt kết nối mối quan hệ Việt Nam - Campuchia; cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết đã giao nhiệm vụ cho Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia trực tiếp phụ trách và phát huy các hoạt động phối hợp với thanh niên Việt Nam. Ông cũng đề xuất xây dựng cơ chế gặp gỡ giữa các tổ chức thanh niên ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ trân trọng ý kiến của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và cho rằng, điều này sẽ góp phần quan trọng, nâng tầm vị thế và sự gắn kết của thanh niên ba nước.