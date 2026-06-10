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Tuổi trẻ Đắk Lắk bảo vệ môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật

Nguyễn Thảo

TPO - Tại Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng cây giống sinh kế, chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và tặng phao cứu sinh đặc chủng.

Ngày 9/6, tại xã Ea Wer, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, với sự tham dự của hơn 500 đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

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Đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho biết, để Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đạt kết quả tốt nhất, các cấp bộ Đoàn - Hội phải tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các chương trình, chiến dịch thành phần; xây dựng công trình, phần việc có địa chỉ, tiến độ và kết quả cụ thể; tiên phong chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho cộng đồng và gắn hoạt động tình nguyện với nhu cầu thực tiễn của người dân.

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Bí thư Tỉnh Đoàn Lương Minh Tùng phất cờ lệnh ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn, đây chính là thời điểm vàng để tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk cụ thể hóa tinh thần, khát vọng và những mục tiêu lớn bằng những hành động, công trình, phần việc thiết thực nhất vì cộng đồng.

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Các đội hình chính của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh với 1 chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh.

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Đoàn viên sẽ được tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Tại buổi lễ, 6 đội hình chính của chiến dịch: Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng và Mùa hè số đã ra mắt nhận nhiệm vụ.

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Học sinh vượt khó học giỏi nhận học bổng.

Tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu thực hiện nhiều chỉ tiêu trọng tâm như hỗ trợ triển khai 1.200 ý tưởng, sáng kiến; thành lập 102 đội hình “Bình dân học vụ số”; hỗ trợ 100.000 lượt người dân, thanh thiếu nhi nâng cao năng lực số; thu hút 100.000 lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; trồng mới 10.000 cây xanh; tư vấn hướng nghiệp cho 30.000 lượt thanh niên; hỗ trợ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

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Các đại biểu trồng cây xanh tại lễ ra quân.

Dịp này, Tỉnh Đoàn trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; trao tặng công trình nước sạch, sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng; bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê”; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân; trồng 200 cây xanh; Trao tặng cây giống sinh kế cho hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; Tặng 50 áo phao cứu sinh đặc chủng và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Nguyễn Thảo
#ra quân #chiến dịch #thanh niên #tình nguyện hè #Đắk Lắk

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