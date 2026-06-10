Huế mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em

TPO - Hơn 200 thiếu nhi tại TP. Huế tham gia chương trình tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước và lớp dạy bơi miễn phí hè 2026. Hoạt động nhằm trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Ngày 9/6, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố, Liên đoàn Lao động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an TP. Huế cùng các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước và dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi năm 2026.

Chương trình diễn ra từ ngày 9/6 đến 12/7 tại bể bơi Thanh thiếu nhi TP. Huế (phường Vỹ Dạ, Huế), thu hút hơn 200 học sinh tiểu học, THCS và học viên các lớp năng khiếu, câu lạc bộ trực thuộc trung tâm tham gia.

Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, thiếu nhi Huế.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 150 học viên được tham gia chuyên đề Kỹ năng an toàn dưới nước và phòng chống đuối nước cho trẻ em, với các nội dung về nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng phòng tránh, xử lý tình huống khẩn cấp và thực hành các phương án cứu hộ an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Huế hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước nhằm phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Bên cạnh đó, khóa dạy bơi miễn phí kéo dài 15 buổi được tổ chức cho 60 thiếu nhi trên địa bàn TP. Huế, trong đó có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Các học viên được hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng thích ứng với môi trường nước, sơ cấp cứu ban đầu và xử lý sự cố liên quan đến đuối nước.

Điểm mới của chương trình năm nay là sự tham gia trực tiếp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông trong công tác hướng dẫn, thực hành kỹ năng cứu hộ, cứu nạn. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trước nguy cơ tai nạn đuối nước trong dịp hè.