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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Tuyên Quang ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026

Phú Nguyễn

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được tuổi trẻ Tuyên Quang triển khai với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày 9/6, tại xã Tùng Vài, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Chiến dịch được triển khai nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Các đại biểu tại lễ ra quân.

Dự chương trình có anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; chị Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Tùng Vài; trao 10 xe đạp trị giá 15 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và 50 suất quà cho học sinh có thành tích học tập tiêu biểu.

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Ban tổ chức trao nhiều phần quà có giá trị hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức cũng hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng 1 căn Nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 4 tủ sách thiếu nhi với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn xã Tùng Vài và xã Tả Ván.

Bên cạnh đó, 500 lá cờ Tổ quốc đã được trao tặng cho Đảng ủy xã Tùng Vài nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Dịp này, Đoàn Thanh niên xã Tùng Vài cũng được nhận phần quà động viên từ Ban Tổ chức để tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

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Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình Nhà Đại đoàn kết dành tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ ra quân, các hoạt động tình nguyện hè năm 2026 sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh với trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chăm lo và tuyên truyền tác hại ma túy đến thanh thiếu nhi vùng khó khăn.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 #Phát triển kinh tế xã hội địa phương #Hỗ trợ cộng đồng và hộ nghèo #Giáo dục truyền thống yêu nước #Hoạt động tình nguyện và xây dựng nông thôn mới

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