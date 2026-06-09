Mang ‘Mùa Hè Xanh’ lên vùng biên Tuyên Quang

SVO - Nhà Đại đoàn kết, tủ sách, xe đạp, máy lọc nước cùng hàng trăm phần quà đã được tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư mang tới xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) trong lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026, tiếp thêm động lực cho người dân và trẻ em vùng cao.

Ngày 9/6, tại xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phối hợp với Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức chương trình hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.

Chương trình là một trong những hoạt động trọng điểm của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư trong mùa Hè tình nguyện năm nay, đồng thời hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 do T.Ư Đoàn phát động.

Mang ‘Mùa Hè Xanh’ lên vùng biên Tuyên Quang.

Tham dự chương trình có: Chị Dương Minh Nguyệt – Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang; anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; anh Phan Huy Thành - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; anh Thào Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; cùng lãnh đạo xã Tùng Vài và đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Tại chương trình, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được trao tặng trực tiếp cho người dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Nổi bật là công trình Nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng dành cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Bốn tủ sách thiếu nhi, với tổng trị giá 100 triệu đồng cũng được trao cho các trường học trên địa bàn nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc cho học sinh vùng cao.

Ban tổ chức đồng thời trao tặng 6 máy lọc nước cho trường học và trạm y tế xã, một Tủ thuốc Đại đoàn kết phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 10 xe đạp cho học sinh vượt khó cùng hàng trăm phần quà dành cho trẻ em và người dân địa phương.

Trong đó có 150 thùng sữa, 90 thùng xúc xích, 40 suất quà an sinh cho các hộ nghèo, 500 lá cờ Tổ quốc, 100 áo thanh niên tình nguyện và 20 bình đun nước phục vụ sinh hoạt.

Các hoạt động nổi bật trong chương trình.

Tổng giá trị nguồn lực được huy động từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư cùng các đơn vị đồng hành đạt 386 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Nhất Linh cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 không chỉ là môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện mà còn là dịp để tuổi trẻ chung tay giải quyết những vấn đề an sinh xã hội tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tổ chức lễ ra quân tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang).

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, việc lựa chọn xã biên giới Tùng Vài làm địa điểm triển khai chương trình thể hiện sự quan tâm của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đối với khu vực biên giới, nơi đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là trẻ em và học sinh vùng cao.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, với sự tham gia của các đội hình thanh niên tình nguyện. Sau nghi thức phát động, hàng loạt hoạt động được triển khai đồng thời trên địa bàn xã.

Trao tặng công trình thanh niên.

Các y, bác sĩ trẻ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Một số đội hình khác tham gia khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết, trao tặng "Vườn cây sinh kế" và thực hiện các hoạt động trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường.

Theo Ban tổ chức, chương trình tại Tùng Vài là hoạt động cụ thể hóa Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030" do T.Ư Đoàn phát động.

Những công trình và phần việc được triển khai không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ đối với cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân, chăm lo thanh thiếu nhi vùng biên và xây dựng các địa bàn biên giới ngày càng phát triển.