Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2026: Đưa tiếng nói doanh nghiệp thành dữ liệu hoạch định chính sách

TPO - Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 sẽ không dừng lại ở việc phản ánh kiến nghị mà tiến thêm một bước, đưa tiếng nói của doanh nghiệp trở thành dữ liệu cho quá trình hoạch định chính sách; biến các vấn đề thực tiễn từ địa phương thành những gợi ý cải cách ở tầm quốc gia.

Đưa tiếng nói doanh nghiệp thành dữ liệu hoạch định chính sách

Chiều 9/6, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF) Việt Nam 2026 - phiên đối thoại thành phố Hải Phòng.



Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, diễn đàn năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy “kiến nghị - tháo gỡ” sang “đồng kiến tạo chính sách”, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất, hiệu quả giữa khu vực kinh tế tư nhân với các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách. Qua đó, góp phần hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026 nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có khi bước vào giai đoạn đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện thể chế.

Trong bối cảnh đó, khu vực kinh tế tư nhân cũng đứng trước cơ hội lớn, song để tận dụng hiệu quả các cơ hội này cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng giữa các doanh nghiệp.

Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn.

Ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 sẽ không dừng lại ở việc phản ánh khó khăn, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc mà phải tiến thêm một bước, đưa tiếng nói của doanh nghiệp trở thành dữ liệu cho quá trình hoạch định chính sách; biến các vấn đề thực tiễn từ địa phương thành những gợi ý cải cách ở tầm quốc gia. Đồng thời, xây dựng cơ chế đối thoại công - tư thường xuyên, thực chất và có trách nhiệm.

Tại diễn đàn, các đại biểu, doanh nhân tập trung vào nhiều vấn đề trọng tâm liên quan đến phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới. Các đại biểu nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc hình thành các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hải Phòng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tập trung mổ xẻ, phân tích những cơ hội lẫn thách thức đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp địa phương trước yêu cầu đột phá thể chế, thúc đẩy hợp tác công - tư và đổi mới mô hình tăng trưởng. Đồng thời, đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Xu hướng mô hình "doanh nghiệp 1 người"

Các diễn giả cũng chia sẻ nhiều bài học thực tiễn về hành trình khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa hệ thống quản trị, phát triển nguồn lực, mở rộng mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, chuyên đề mô hình “doanh nghiệp 1 người” đã mang đến những góc nhìn mới về xu hướng khởi nghiệp tinh gọn trong kỷ nguyên số khi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang tạo điều kiện để các cá nhân xây dựng và vận hành hoạt động kinh doanh hiệu quả với nguồn lực tối ưu.

Toàn cảnh các phiên tham luận, đối thoại, chia sẻ của các doanh nhân tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam chiều 9/6 tại TP Hải Phòng.

Mô hình này đồng thời mở ra những gợi ý quan trọng cho việc hình thành các cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần doanh chủ và phát triển lực lượng doanh nhân mới trong nền kinh tế số.

Trong phiên đối thoại mở, các đại biểu đã tập trung vào 4 nhóm vấn đề trọng tâm: Đột phá thể chế nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Phát triển hạ tầng chiến lược phục vụ tăng trưởng; Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh; Tăng cường hợp tác công - tư nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ phát động Chương trình Thanh niên khởi nghiệp thành phố Hải Phòng năm 2026 với trọng tâm là Cuộc thi “Ươm mầm khởi nghiệp Hải Phòng”.

Cuộc thi mang sứ mệnh phát hiện, ươm tạo và hỗ trợ trực tiếp cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp giàu tiềm năng của thanh niên, học sinh, sinh viên và các doanh nhân trẻ. Đồng thời, đóng vai trò kết nối các dự án này với các chuyên gia hàng đầu, doanh nghiệp và các nhà đầu tư và hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp thành phố.