Đoàn viên, thanh niên 'đội nắng' hỗ trợ người dân di dời tài sản 'nhường chỗ' cho sân bay Gia Bình

TPO - Dưới cái nắng có thời điểm lên tới 40 độ C, hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh vẫn miệt mài có mặt tại các điểm giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án sân bay Gia Bình, hỗ trợ người dân, trường học và các đơn vị vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới.

Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày tháng Sáu, tại làng Ngô Thôn, xã Gia Bình, tiếng người gọi nhau vận chuyển đồ đạc hòa cùng tiếng cười nói của những chiếc áo xanh tình nguyện đang tất bật giúp người dân chuyển đến nơi ở mới, để phục vụ công tác GPMB dự án sân bay Gia Bình.

Giữa dòng người hối hả ấy, chị Lê Thị Kim - Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học và THCS Xuân Lai, không ngừng tay khiêng những thùng đồ nặng từ căn nhà cũ lên xe vận chuyển. Chiếc áo xanh đã sẫm màu vì mồ hôi. Khuôn mặt đỏ bừng dưới cái nắng 40 độ C, nhưng chị vẫn nhanh nhẹn cùng các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân và cơ quan di chuyển đồ đạc phục vụ GPMB dự án sân bay Gia Bình.

Gần một tháng nay, cứ đến thứ Bảy và Chủ nhật, chị Kim lại có mặt tại các điểm GPMB của xã Gia Bình. Khi thì giúp người dân tháo dỡ, đóng gói đồ đạc, khi thì hỗ trợ vận chuyển bàn ghế, vật dụng sinh hoạt đến nơi ở mới.

Mới đây, chị cùng các đoàn viên, thanh niên tham gia di chuyển sách vở, bàn ghế, trang thiết bị dạy học của Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Phú đến địa điểm mới để phục vụ việc bàn giao mặt bằng.

Cuối tuần, trong cái nắng bỏng rát, chị Kim tiếp tục có mặt tại làng Ngô Thôn để giúp các hộ dân chuyển nhà. Những chiếc tủ gỗ, bàn ghế, giường ngủ, vật dụng sinh hoạt lần lượt được các đoàn viên chuyền tay nhau đưa lên xe.

Những chuyến xe tình nguyện của đoàn viên, thanh niên giúp người dân thuộc diện GPMB dự án sân bay Gia Bình di chuyển đến nơi ở mới.

“Có hôm, làm từ sáng đến chiều, áo ướt đẫm mồ hôi. Nhưng thấy bà con phấn khởi, công việc được đẩy nhanh thì ai cũng vui. Mình là người trẻ phải xông pha tuyến đầu, nhất là những việc lớn, những công trình trọng điểm. Việc gì giúp dân là làm, dân cần là sẵn sàng”, chị Kim chia sẻ.

Không chỉ có chị Kim, hàng trăm đoàn viên, thanh niên của xã Gia Bình đang ngày ngày góp sức cho công trình trọng điểm quốc gia bằng những việc làm rất cụ thể.

Vào ngày cuối tuần, Viêm Đức Hiệp - đoàn viên trong đội hình “Chuyến xe 0 đồng”, cùng đồng đội liên tục vận chuyển đồ đạc cho các hộ dân thuộc diện GPMB.

Đội hình tình nguyện 'Chuyến xe 0 đồng' của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh hỗ trợ GPMB dự án sân bay Gia Bình.

Những chuyến xe nối nhau chạy từ các ngôi nhà cũ đến khu tạm cư và nhà văn hóa thôn. Có những gia đình phải di chuyển toàn bộ tài sản tích cóp nhiều năm. Mỗi chuyến xe không chỉ chở theo đồ đạc mà còn chở theo những hy vọng về cuộc sống mới.

“Có những bác lớn tuổi không biết bắt đầu từ đâu khi chuyển nhà. Bọn mình vừa vận chuyển, vừa sắp xếp giúp. Nhìn thấy bà con yên tâm hơn, mình cảm thấy rất vui. Mình thấy tự hào khi màu áo thanh niên được góp sức vào một dự án lớn của quốc gia”, Hiệp nói.

Đội “Chuyến xe 0 đồng” hiện có nhiều xe thường trực. Tùy từng thời điểm, các đoàn viên, thanh niên còn huy động thêm phương tiện cá nhân để đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng của người dân. Phía sau những chuyến xe nghĩa tình ấy là cả một lực lượng thanh niên đông đảo đang hoạt động không quản ngày đêm.

Đoàn viên, thanh niên giúp người dân di chuyển đồ đạc.

Theo chị Nguyễn Thị Liễu - Bí thư Đoàn xã Gia Bình, ngay từ dịp Tháng Thanh niên năm nay, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và Đoàn xã Gia Bình đã thành lập 5 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác GPMB dự án sân bay Gia Bình.

“Đến nay, đã có hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình tập trung hỗ trợ cơ quan, trường học di chuyển trang thiết bị, đồng thời giúp người dân vận chuyển đồ dùng gia đình đến nơi tạm cư và nơi ở mới”, chị Liễu cho biết.

Riêng tại địa bàn xã Gia Bình, 2 trường học cùng hơn 30 hộ dân đã được đoàn viên hỗ trợ di chuyển đồ đạc, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Dù trời nắng nóng, nhưng đoàn viên, thanh niên vẫn sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi ở mới.

Điện thoại của chị Liễu liên tục đổ chuông. Một nhóm hộ dân ở thôn Lương Phát cần thêm lực lượng hỗ trợ chuyển nhà. Chị vội vàng lên xe cùng các đoàn viên đến điểm tập kết mới.

Ngoài trời, nắng vẫn gay gắt. Những chiếc áo xanh tiếp tục tỏa đi khắp các thôn làng. Ở nơi đó, có người đang bê từng thùng sách của trường học, có người đang khiêng chiếc tủ cũ cho một gia đình chuẩn bị rời nơi gắn bó nhiều năm, có người đang lái những chuyến xe "0 đồng" nối dài hành trình hỗ trợ bà con.

Anh Trần Văn Đăng - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, các đội thanh niên tình nguyện được thành lập từ rất sớm, với mong muốn tuổi trẻ Bắc Ninh chung tay thực hiện những nhiệm vụ lớn của tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay Gia Bình sớm ổn định cuộc sống mới.

“Dự án sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia. Vì vậy, đoàn viên, thanh niên càng mong muốn được đóng góp sức lực của mình. Không kể ngày nghỉ, không quản nắng mưa, các bạn trẻ đã tích cực hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới, đồng hành cùng bà con trong quá trình GPMB”, anh Đăng nhấn mạnh.

Trên vùng đất Gia Bình, một sân bay hiện đại sẽ từng bước hiện hữu. Và trong hành trình ấy, có những dấu ấn thầm lặng của tuổi trẻ Bắc Ninh sẵn sàng đổi những ngày nghỉ cuối tuần lấy những giọt mồ hôi trên công trường, để góp phần đưa công trình trọng điểm quốc gia về đích đúng tiến độ.

Giữa cái nắng tháng Sáu bỏng rát, màu áo xanh thanh niên vẫn nổi bật trên dự án sân bay Gia Bình. Đó không chỉ là màu áo của tinh thần tình nguyện, mà còn là màu sắc của trách nhiệm, của khát vọng cống hiến khi Tổ quốc cần.