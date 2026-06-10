Lời nhắn gửi của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng với doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

TPO - Tại buổi lễ vinh danh 87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mong muốn các doanh nhân trẻ tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão lớn, học nhanh hơn, quản trị tốt hơn, đổi mới và hội nhập sâu rộng hơn, không chỉ khởi nghiệp để tồn tại mà để cạnh tranh, để dẫn dắt và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

Sáng 10/6, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam và T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự buổi lễ, có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cùng hàng trăm doanh nhân trẻ trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, khởi nghiệp chưa bao giờ bằng phẳng. Với người trẻ, khởi nghiệp không chỉ là lập một doanh nghiệp, đưa ra sản phẩm, tìm kiếm thị trường mà còn là dám lựa chọn một con đường khó, dám bước qua vùng an toàn, dám biến ý tưởng thành hành động, biến khát vọng cá nhân thành giá trị cho xã hội.

Qua 9 lần tổ chức, chương trình đã trao danh hiệu cho 730 doanh nhân trẻ tiêu biểu, trở thành một hoạt động uy tín của tổ chức Đoàn, Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ tôn vinh 87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, tại TP. Hải Phòng.

Năm 2026, trải qua các vòng thẩm định, ban tổ chức đã chọn và tôn vinh 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 cho những gương mặt trẻ tiêu biểu nhất. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng quyết định trao danh hiệu "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc Danh dự" cho một gương mặt doanh nhân trẻ khuyết tật, với những cống hiến cho việc kiến tạo sinh kế, kết nối cộng đồng và mở thêm cơ hội để người yếu thế sống bằng chính năng lực của mình.

Ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng lớn lao. Với doanh nhân trẻ, tinh thần Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 gặp nhau ở yêu cầu thực tế. Đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững thì phải có nhiều doanh nghiệp tư nhân biết đổi mới, làm chủ công nghệ và tạo ra giá trị mới. Muốn vậy, cần một thế hệ doanh nhân trẻ có bản lĩnh, có tri thức, có năng lực thực chất và có khát vọng đóng góp cho Tổ quốc.

Vì vậy, danh hiệu được trao hôm nay không chỉ là sự tôn vinh mà còn là sự gửi gắm. Tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước kỳ vọng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc hôm nay sẽ không dừng lại ở niềm tự hào của một giải thưởng, mà sẽ tiếp tục bước vào một hành trình mới, nâng chuẩn quản trị, nâng chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và nâng tầm thương hiệu Việt Nam.

Ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ.

“Tôi mong muốn, mỗi doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc tiếp tục bước đi như những người truyền cảm hứng. Kinh doanh bằng khát vọng, nhưng giữ cho mình sự bền bỉ, chuẩn mực. Đổi mới sáng tạo nhưng luôn bám vào giá trị thật. Mơ những giấc mơ lớn nhưng gây dựng từ năng lực thật, sản xuất thật, đóng góp thật. Làm giàu chính đáng cho bản thân và từ thành công ấy, góp thêm sức cho quê hương, đất nước", ông Đặng Hồng Anh nói.​

5 gợi mở cho doanh nhân trẻ phát triển

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, ông từng gặp nhiều bạn trẻ khởi nghiệp từ một căn phòng nhỏ, với vài người bạn cùng chí hướng và số vốn rất hạn chế.

Những ngày đầu, cái họ thiếu nhất không phải là ý tưởng mà là niềm tin của thị trường. Bằng sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc, họ đã xây dựng được những doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Điều đó cho thấy, khởi nghiệp không bắt buộc phải bắt đầu từ nguồn lực lớn mà bắt đầu từ khát vọng lớn và sự bền bỉ đi theo khát vọng ấy.

Những năm gần đây, chúng ta chứng kiến nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam do người trẻ sáng lập đã đưa sản phẩm số, phần mềm và giải pháp trí tuệ nhân tạo ra thị trường quốc tế. Điều đó chứng minh, trong kỷ nguyên số, khoảng cách giữa một ý tưởng tại Việt Nam và một thị trường toàn cầu chưa bao giờ ngắn như hôm nay.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu, gợi mở 5 nhóm định hướng hỗ trợ doanh nhân trẻ khởi nghiệp.

Khi gặp gỡ 87 doanh nhân trẻ được vinh danh và 10 gương mặt tiêu biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng không chỉ ấn tượng những con số về doanh thu, tăng trưởng hay việc làm tạo ra mà điều đáng trân trọng hơn cả là phía sau mỗi doanh nghiệp là một hành trình vượt qua hoài nghi, thất bại và giới hạn bản thân.

Mỗi doanh nhân được tôn vinh hôm nay là một minh chứng cho tinh thần Việt Nam dám nghĩ lớn, dám hành động và chịu trách nhiệm với ước mơ của mình để xây dựng một Việt Nam phát triển, hùng cường.

Danh hiệu là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm. Khởi nghiệp không phải để mở thêm doanh nghiệp mà còn để tạo ra giá trị mới cho xã hội. Có thể thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nhưng nếu thiếu khát vọng và ý chí thì không một hệ sinh thái nào có thể giúp doanh nghiệp đi xa. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, lợi thế lớn nhất là tốc độ học hỏi và khả năng đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nhân trẻ tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão lớn, học nhanh hơn, quản trị tốt hơn, đổi mới và hội nhập sâu rộng hơn. Không chỉ khởi nghiệp để tồn tại mà để cạnh tranh, để dẫn dắt và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng gợi mở 5 nhóm nội dung đề nghị các cấp, ngành, tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng doanh nhân trẻ tập trung tập nghiên cứu, triển khai.

Trọng tâm là tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp làm giàu chính đáng và hun đúc tinh thần cống hiến cho đất nước trong mỗi thanh niên. Tổ chức Đoàn cần coi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tạo được môi trường rèn luyện, trải nghiệm, kết nối và hỗ trợ cụ thể để thanh niên có thể biến ý tưởng thành dự án, biến dự án thành doanh nghiệp, biến doanh nghiệp thành động lực phát triển.

87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 trên cả nước được vinh danh.

Nâng cao chất lượng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nhân trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp. Thúc đẩy doanh nghiệp và các doanh nhân trẻ đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Tăng cường liên kết giữa doanh nhân trẻ với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và các cơ quan nhà nước. Cộng đồng doanh nhân trẻ cần xây dựng văn hóa kinh doanh trách nhiệm với đất nước, xã hội và thượng tôn pháp luật.

"Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp; tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực; kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc từ thực tiễn... nhằm tạo điều kiện để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển", Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nói.

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