Tuổi trẻ Cảnh sát Cơ động ra mắt công trình thanh niên 'AI chiến sĩ mới'

TPO - Công trình thanh niên "AI chiến sĩ mới - Sổ tay công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân” được xem như hành trang, là “ba lô số” tin cậy đồng hành với chiến sĩ mới từ những bước chân đầu tiên trong quân ngũ.

Sáng 10/6, Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên CSCĐ tình nguyện Hè năm 2026. Tham dự chương trình, có Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ; anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ nhấn mạnh, chiến dịch Thanh niên CSCĐ tình nguyện Hè năm 2026 được triển khai hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VIII, các nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ và phong trào thi đua “Ba nhất”.

Phó Tư lệnh CSCĐ lưu ý, tuổi trẻ CSCĐ xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là đợt thi đua cao điểm để tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

"Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ứng trực, cơ động xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước... Tập trung nguồn lực triển khai các công trình, phần việc thanh niên có tính bền vững, tạo dấu ấn rõ nét và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và cán bộ, chiến sĩ", Đại tá Nguyễn Văn Trầm nói.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm và anh Nguyễn Đức Nguyên trao Cờ lệnh cho các đội hình tình nguyện.

Ban tổ chức ra mắt công trình thanh niên "AI chiến sĩ mới - Sổ tay công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân”.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức đã ra mắt công trình thanh niên chuyển đổi số “Sổ tay công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân”. Đây được xem là hành trang, là “ba lô số” tin cậy đồng hành chiến sĩ mới từ những bước chân đầu tiên trong quân ngũ.

Sổ tay cung cấp la bàn tuyển sinh, nhật ký rèn luyện, phòng danh dự (thông tin về quá trình phấn đấu rèn luyện để đạt được các huy hiệu, giấy khen, danh dự...), cẩm nang nhập ngũ...

Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong Cụm thi đua số 4, thuộc Ban Thanh niên CAND.

Thượng úy Dương Hải Anh phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ ra quân, Thượng úy Dương Hải Anh - Trưởng Ban Thanh niên, Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, chiến dịch năm nay sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, trọng tâm là công trình thanh niên “Trường đẹp cho em”, mô hình dân vận khéo “Bệ phóng tin học”, các hoạt động hỗ trợ học tập cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Chiến dịch cũng sẽ huy động các nguồn lực phục vụ công tác tình nguyện, an sinh xã hội, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, với tổng giá trị xã hội hóa hơn 2,5 tỷ đồng.

Thông qua Chiến dịch, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong các phong trào hành động cách mạng; góp phần xây dựng lực lượng CSCĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết, không thể tách rời giữa lực lượng CSCĐ với nhân dân.