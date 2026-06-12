Độc lạ Argentina: Đang nghỉ hè ở Ibiza, bỗng dưng được gọi dự World Cup

TPO - Chỉ vài giờ trước khi chuẩn bị ăn tối cùng bạn gái tại Ibiza (Tây Ban Nha), Marcos Senesi vẫn nghĩ mình sẽ tận hưởng những ngày nghỉ hè lãng mạn. Nhưng một cuộc điện thoại từ đội tuyển Argentina đã khiến kế hoạch của hậu vệ này đảo lộn: World Cup 2026 đang chờ anh phía trước.

Senesi và bạn gái đều ôm đầu sung sướng khi anh nhận được cuộc gọi triệu tập bổ sung lên đội tuyển Argentina dự World Cup 2026.

Mọi chuyện bắt đầu khi trung vệ Leonardo Balerdi của Marseille dính chấn thương cơ chân phải, buộc phải rút khỏi giải đấu. HLV Lionel Scaloni mất vài ngày cân nhắc kỹ lưỡng - thậm chí ông để ngỏ khả năng bổ sung một tiền vệ phòng ngự thay vì một trung vệ thuần túy - trước khi chốt phương án: Senesi là người thay thế.

Senesi nhận tin từ Ibiza, nơi anh vừa đến nghỉ ngơi sau kỳ bận rộn cùng Bournemouth. Bạn gái anh, cầu thủ bóng đá nữ người Anh Kelci Bowers - vừa chia tay đội nữ Bournemouth - đã quay lại khoảnh khắc đó và chia sẻ lên mạng xã hội.

Cô kể rằng cả hai chuẩn bị đi ăn tối thì điện thoại đổ chuông. “Chúng tôi đến Ibiza để thư giãn, nhưng chưa bao giờ thực sự thả lỏng được. Cả hai đều biết có một trung vệ đang chấn thương. Và giờ Marcos vừa được gọi dự World Cup. Đây chính xác là điều chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày”, Bowers nói trong clip, trong khi Senesi vẫn đang nghe máy. Ngay sau khi cúp điện thoại, cả hai ôm nhau và hét lên vì sung sướng.

Thực ra Ibiza chỉ là chặng dừng chân ngắn. Trước đó, hai người vừa trở về từ Miami - chuyến nghỉ dài hơn - và ghé Ibiza vài ngày trước khi mùa giải mới bắt đầu. Senesi biết mình đang ở trong tình huống chờ đợi, và theo những gì Bowers chia sẻ, anh không ngừng tập luyện trong suốt thời gian đó, kể cả trên bãi biển.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải thực chất. Senesi là một trong những trụ cột giúp Bournemouth kết thúc Premier League 2024/25 ở vị trí thứ 6 - thành tích cao nhất lịch sử CLB - và giành vé dự Europa League. Ngay sau đó, anh ký hợp đồng chuyển nhượng tự do sang Tottenham, nơi anh sẽ sát cánh cùng đồng hương Cristian Romero.

Là sự bổ sung muộn của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026, liệu Senesi có cạnh tranh được suất đá chính?

Senesi có thể đã khoác áo đội tuyển Italia - anh đủ điều kiện theo về huyết thống - nhưng từ đầu đã chọn Argentina. Tuy nhiên, cho đến thời điểm được gọi lần này, Senesi mới chỉ có ba lần ra sân cho Albiceleste, toàn bộ đều là giao hữu, chưa một trận chính thức. Trận gần nhất là cuối tháng 3 năm nay, trước Mauritania tại sân La Bombonera.

Giờ đây, Senesi sẽ bay thẳng từ Ibiza đến Kansas City, Missouri - đại bản doanh của Argentina tại World Cup. Trận ra quân của nhà đương kim vô địch thế giới là ngày 17/6 gặp Algeria tại bảng J, tiếp theo là Áo và Jordan. Và chúng ta sẽ gặp lại Senesi trong những trận đấu đó, có thể trên băng ghế dự bị hoặc thậm chí trong đội hình xuất phát của Argentina.