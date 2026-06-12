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Thể thao

Chủ nhà World Cup 2026 nhận tin dữ về nhân sự

Nguyễn Khánh

TPO - Chưa đầy một ngày trước trận ra quân tại World Cup 2026, đội đồng chủ nhà Canada đã nhận tin dữ khi đội trưởng Alphonso Davies chính thức bị loại khỏi cuộc đối đầu với Bosnia & Herzegovina.

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Alphonso Davies vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo.

Thông tin kể trên được HLV Jesse Marsch xác nhận trong buổi họp báo trước trận mở màn của Canada tại World Cup 2026. Đội bóng xứ sở lá phong bước vào giải đấu với nhiều kỳ vọng khi lần đầu tiên được hưởng lợi thế đồng chủ nhà cùng Mỹ và Mexico. Nhưng kế hoạch của họ đã sớm bị ảnh hưởng bởi vấn đề lực lượng.

Dấu hỏi lớn nhất trong những tuần gần đây xoay quanh tình trạng của Alphonso Davies. Ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo gặp phải ở giai đoạn cuối mùa giải châu Âu. Sau nhiều nỗ lực chạy đua với thời gian, hậu vệ cánh 25 tuổi vẫn không thể kịp bình phục để chơi trận ra quân gặp Bosnia & Herzegovina.

Sự vắng mặt của Davies là đòn giáng mạnh vào Canada. Không chỉ mang băng đội trưởng, anh còn là cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế nhất đội hình hiện tại và là nhân tố có khả năng tạo đột biến hàng đầu. Tốc độ, khả năng bứt phá cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại châu Âu giúp Davies trở thành quân bài khó thay thế trong cách vận hành lối chơi của HLV Marsch.

Dù vậy, ban huấn luyện Canada vẫn giữ thái độ lạc quan. Theo HLV Marsch, các kết quả kiểm tra y tế gần đây cho thấy quá trình hồi phục của Davies đang diễn ra đúng kế hoạch. Cầu thủ này hiện tập riêng dưới sự giám sát của đội ngũ chuyên gia phục hồi chức năng theo chương trình phối hợp giữa LĐBĐ Canada, Bayern Munich và chính bản thân anh.

Tin vui hiếm hoi đối với đội chủ nhà đến từ trường hợp của Moïse Bombito. Trung vệ đang khoác áo Nice đã được giữ lại trong danh sách 26 cầu thủ dự World Cup và đủ điều kiện ra sân ở trận gặp Bosnia & Herzegovina.

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Trung vệ Bombito của Canada sẽ kịp dự trận gặp Bosnia & Herzegovina.

Bombito từng khiến người hâm mộ lo lắng khi tái phát vấn đề thể lực trong trận giao hữu với Uzbekistan. Trước đó, anh cũng phải trải qua quá trình hồi phục kéo dài sau chấn thương gãy xương chày gặp hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực trong vài ngày gần đây đã thuyết phục HLV Marsch tiếp tục đặt niềm tin vào cầu thủ này.

Dù chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, Bombito được đánh giá đang tiến bộ từng ngày và có thể đảm nhận vai trò quan trọng hơn nếu Canada tiến sâu tại giải đấu. Trong khi chờ Davies trở lại, đó có lẽ là nguồn động viên đáng kể nhất dành cho đội chủ nhà trước thời khắc trái bóng World Cup chính thức lăn.

Nguyễn Khánh
AS
#Canada #World Cup 2026 #Alphonso Davies #Bayern Munich #Chấn thương #Canada vs Bosnia-Herzegovina

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