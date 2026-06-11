Hoa hậu Hà Trúc Linh tiếp sức sĩ tử thi THPT 2026

TPO - Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh đã có mặt từ sớm tại điểm thi trong khuôn khổ chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2026 ở TPHCM, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và gửi những lời chúc may mắn tới các sĩ tử.