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Hoa hậu

Hoa hậu Hà Trúc Linh tiếp sức sĩ tử thi THPT 2026

Duy Nam - Hồng Phúc

TPO - Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh đã có mặt từ sớm tại điểm thi trong khuôn khổ chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2026 ở TPHCM, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và gửi những lời chúc may mắn tới các sĩ tử.

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Sáng 11/6, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng dàn sinh viên tình nguyện đã có mặt tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (TPHCM) để tiếp sức cho các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026.
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Hà Trúc Linh bắt đầu lịch trình từ 4h30 sáng để chuẩn bị chu đáo nhất cho công tác tiếp sức cho các sĩ tử. Cô mặc trang phục giản dị, năng động.
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Trúc Linh bày tỏ sự háo hức khi đảm nhận vai trò đại sứ, đồng thời mong muốn sự đồng hành của mình giúp các sĩ tử có thêm sự tự tin và tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi.
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"Từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, tôi cảm nhận rõ sự hồi hộp, lo lắng của các bạn sĩ tử. Với tôi, quan trọng nhất vẫn là sự bình tĩnh, tự tin trong phòng thi. Hy vọng các bạn thí sinh đủ bản lĩnh để vượt qua kỳ thi quan trọng này. Dù kết quả thế nào, các bạn vẫn luôn có sự động viên, đồng hành của gia đình", cô chia sẻ.
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Người đẹp chia sẻ thêm: "Chúc các bạn sĩ tử hoàn thành bài thi thật tốt. Mong các bạn có nhiều sức khỏe, giữ vững phong độ, tinh thần và nhớ ăn ngon, ngủ ngon để chuẩn bị hành trang thật tốt cho kỳ thi. Chúc các bạn đạt được kết quả như mong muốn và vào được ngôi trường mà mình mơ ước".
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Đồng hành cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh trong chương trình Tiếp sức mùa thi 2026 còn có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh.
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Sự xuất hiện của các người đẹp và dàn tình nguyện viên đã giúp các sĩ tử có thêm tinh thần để bước vào kỳ thi quan trọng.

Duy Nam - Hồng Phúc
#mùa thi tốt nghiệp THPT 2026 #tiếp sức sĩ tử #Hoa hậu Hà Trúc Linh

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