Từ 1/8, phạt tới 2 triệu đồng nếu để chó ra đường không rọ mõm

TPO - Chính phủ ban hành Nghị định số 204/2026 ngày 11/6/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Theo đó, phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Theo Nghị định, mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng áp dụng đối với hành vi không báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kết quả xét nghiệm xác định động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục bệnh động vật phải công bố dịch và danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Vứt động vật mắc bệnh chết và sản phẩm của chúng ra môi trường; buôn bán động vật giống mắc bệnh truyền nhiễm.

Không đeo rọ mõm cho chó ở nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng.

Mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng áp dụng đối với hành vi vận chuyển động vật mắc bệnh, sản phẩm hoặc chất thải của động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang được công bố ra khỏi vùng có dịch khi không được phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền.

Vẫn theo Nghị định, mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng áp dụng đối với một trong các hành vi: Không tiêm phòng vắc - xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi không thực hiện cách ly, chăm sóc, chữa bệnh cho động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, trừ trường hợp cấm chữa bệnh hoặc phải giết mổ, tiêu hủy bắt buộc.

Đối với các vi phạm vệ sinh thú y tại chợ kinh doanh động vật, cơ sở thu gom động vật, Nghị định quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ không có nơi thu gom, xử lý nước thải, chất thải…

Mức phạt tiền theo quy định trên áp dụng đối với cá nhân, còn với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền sẽ gấp 2 lần.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1/8/2026.