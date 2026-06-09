Xử phạt cô gái đăng 37 bài viết bịa chuyện ‘ma’ ở Ninh Bình

TPO - Một nữ du khách tại Hà Nội vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng sau khi đăng tải 37 bài viết trên mạng xã hội kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí xảy ra trong quá trình du lịch tại Ninh Bình. Cơ quan chức năng xác định nhiều nội dung được đăng tải là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Ngày 9/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.A. (trú tại Hà Nội) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân”.

Cô gái tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo kết quả xác minh, trong thời gian tham quan, du lịch tại Ninh Bình, L.Q.A. đã sử dụng tài khoản Threads mang tên “Netolatone” đăng tải nhiều bài viết kể về những sự việc được mô tả là mang màu sắc tâm linh, huyền bí xảy ra trong chuyến đi của mình.

Các bài viết nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng với hơn 52.000 lượt thích cùng hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ và tương tác. Nội dung các bài đăng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định chủ tài khoản đăng tải các bài viết là L.Q.A., trú tại thành phố Hà Nội.

Làm việc với cơ quan công an ngày 8/6, L.Q.A. thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện gặp những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh trong quá trình tham quan tại Ninh Bình.

Theo cơ quan chức năng, nhiều chi tiết xuất hiện trong các bài viết không có căn cứ kiểm chứng, không có nhân chứng xác nhận. Một số nội dung được chính L.Q.A. bổ sung, thêm thắt nhằm tăng tính hấp dẫn và kịch tính cho câu chuyện khi đăng tải trên mạng xã hội.

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã làm việc với anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1986, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), người trực tiếp chở L.Q.A. trong thời gian du lịch tại địa phương. Kết quả làm việc cho thấy nhiều tình tiết quan trọng được đăng tải trên mạng xã hội không đúng sự thật.

Cụ thể, không có việc xe gặp sự cố giữa đường, không có việc tài xế đuổi nữ du khách xuống xe, cũng không có chuyện người tài xế ngồi chờ cùng nữ du khách để đợi người yêu cũ đến đón như nội dung được mô tả trong các bài viết.

Bên cạnh đó, các tình tiết liên quan đến việc gọi điện cho người yêu cũ, gọi điện cho mẹ người yêu cũ nhằm tạo màu sắc huyền bí, tâm linh cho câu chuyện cũng được xác định là hoàn toàn không có thật.

Cơ quan chức năng nhận định việc đăng tải các thông tin sai lệch, không được kiểm chứng đã tạo ra nhận thức sai cho một bộ phận người sử dụng mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Ninh Bình. Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng, L.Q.A. đã thừa nhận vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết việc xử lý vụ việc nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng mạng xã hội, đồng thời ngăn ngừa tình trạng đăng tải, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin bịa đặt gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và trật tự xã hội.