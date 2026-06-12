Thuyết âm mưu về Shakira tại World Cup

TPO - Một bộ phận khán giả nghi ngờ người biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 không phải là Shakira. Họ thậm chí lan truyền tin đồn nữ ca sĩ nổi tiếng đã sử dụng người đóng thế.

Rạng sáng 12/6 (giờ Việt Nam), Shakira đã mở màn lễ khai mạc World Cup 2026 tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City (Mexico) với Dai Dai - ca khúc chính thức của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Shakira tại lễ khai mạc World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Nữ ca sĩ người Colombia xuất hiện rạng rỡ cùng nghệ sĩ người Nigeria Burna Boy và hàng trăm vũ công nóng bỏng. Cô mặc bộ bodysuit màu vàng neon kết hợp chân váy ngắn màu trắng. Mái tóc vàng đặc trưng được nhuộm sang tông vàng ánh dâu nhạt, đôi mắt được che kín sau cặp kính râm màu tối.

Diện mạo này khiến mạng xã hội toàn cầu bùng nổ, nhưng theo hướng mà có lẽ chính chủ không lường tới được.

Một bộ phận người hâm mộ nghi ngờ người biểu diễn tại Mexico không phải là “nữ hoàng nhạc World Cup”. Họ thậm chí cho rằng giọng ca sinh năm 1977 đã sử dụng người đóng thế.

Những bài đăng trên mạng xã hội về giả thuyết này nhanh chóng lan truyền, với hàng nghìn người tin rằng ngôi sao Colombia cố đánh lừa hàng triệu khán giả. Số khác lại phỏng đoán chủ nhân hit Waka Waka bí mật phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tiêm Botox.

Cư dân mạng bình luận: “Shakira bị làm sao vậy? Cô ấy trông như người hoàn toàn khác so với vài tuần trước ở Rio de Janeiro (Brazil). Đó có phải là người đóng thế không?”, “Có ba khả năng. Một là đó không phải Shakira, mà là người đóng thế. Hai là Shakira phẫu thuật thẩm mỹ nên mới thay đổi như vậy. Ba là cô ấy trang điểm quá đậm, trông giống hệt chiếc bánh quy phủ đầy đường bột”, “Bằng chứng quan trọng nhất chứng minh người phụ nữ đó không phải Shakira: đó không phải cơ thể của cô ấy. Gương mặt có thể thay đổi nhờ trang điểm, nhưng đường cong cơ thể cho thấy rõ đó không phải cùng một người”, “Bỏ qua bộ tóc giả, chiều cao, cặp kính và những cử động chậm chạp không giống bản gốc, chỉ nhìn vào đùi và vóc dáng thôi cũng đủ thấy đó không phải Shakira”, “Tôi không biết mọi người nghĩ sao, nhưng Shakira xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup chẳng hề giống người mà chúng ta vẫn biết”…

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin vào giả thuyết này. Những người khác chỉ ra vết sẹo trên trán của Shakira là bằng chứng quan trọng bác bỏ tin đồn về "người đóng thế". Về việc nữ ca sĩ trông cao hơn, họ giải thích do đi giày thể thao đế độn và giảm cân.

Ngoài ra, người hâm mộ đồng ý gương mặt Shakira trông sưng hơn bình thường có thể do sử dụng Botox và việc đeo kính để phần nào che đi dấu vết thẩm mỹ.

Đại diện của Shakira chưa bình luận về tranh cãi trên.

Hàng nghìn người nghi ngờ Shakira sử dụng người đóng thế tại lễ khai mạc World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Dai Dai trong tiếng lóng của người Italy có nghĩa là "Cố lên, cố lên!”. Ca khúc do Shakira đồng sáng tác cùng Ed Sheeran và các nhạc sĩ khác.

Trước đó, nữ ca sĩ cho biết lời bài hát có sự đồng điệu với cuộc đời cô, với những câu như: “Thứ từng khiến bạn gục ngã cũng chính là điều khiến bạn mạnh mẽ hơn”.

Cô chia sẻ với tạp chí People: "Tôi luôn nghĩ mình mong manh và yếu đuối hơn nhiều so với thực tế cuộc sống đã chứng minh. Đằng sau mỗi trải nghiệm trong cuộc sống luôn có một bài học. Chúng ta cần biết ơn tất cả bài học đó, kể cả những người để lại cho bạn những vết sẹo, bởi chính họ khiến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn”.

Vào tháng 5, siêu sao ca nhạc đã biểu diễn miễn phí trên bãi biển ở Rio de Janeiro trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Las Mujeres Ya No Lloran (tạm dịch: Phụ nữ không còn khóc nữa), được đặt theo tên album phát hành năm 2024 của cô.

Người đẹp 7X trình diễn những bản hit được người hâm mộ yêu thích như Hips Don't Lie, La Tortura và La Bicicleta… Chương trình kết thúc bằng ca khúc BZRP Music Sessions #53/66, được phát hành sau khi cô chia tay cựu cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha Gerard Piqué.