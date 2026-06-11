Hàng chục nghìn người sắp đổ bộ Trường đua F1 Mỹ Đình

TPO - Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Chương trình diễn ra ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội).

Cảm hứng từ lực lượng tiên phong của Tổ quốc

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, mang trong mình khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân và trách nhiệm với Tổ quốc.

Từ nguồn cảm hứng đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt - concert Thanh xuân - do Báo Tiền Phong tổ chức không chỉ là đêm nhạc dành cho tuổi trẻ, mà còn là nơi cùng nhìn lại những hành trình cống hiến đầy tự hào của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức tại Hà Nội.

Chương trình sẽ diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 27/6, được xây dựng như một hành trình cảm xúc tái hiện những lát cắt tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Concert được dàn dựng theo hình thức kể chuyện bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Mỗi chương của chương trình là lát cắt về thanh xuân Việt Nam.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc đương đại, hệ thống sân khấu quy mô lớn kết hợp visual LED, hiệu ứng ánh sáng concert và các yếu tố trình diễn hiện đại, chương trình hướng tới việc tái hiện hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh, giàu lý tưởng và luôn sẵn sàng đóng góp cho xã hội.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình là những giọng ca hàng đầu của âm nhạc Việt Nam cùng nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu đang có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Không chỉ ghi dấu ấn bằng hoạt động nghệ thuật, họ còn đại diện cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và ý thức cống hiến của thế hệ nghệ sĩ mới.

Năm 2025, Báo Tiền Phong đã tổ chức đêm nhạc thuộc khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam.

Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ trình diễn và câu chuyện lịch sử - xã hội, concert Thanh xuân được kỳ vọng mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, đồng thời góp phần tôn vinh những giá trị đẹp của tuổi trẻ Việt Nam qua các thế hệ.

Concert đi theo dòng chảy của ba chương. Chương đầu tiên mở ra không gian lịch sử hào hùng, chương hai đưa khán giả đến không khí thanh xuân hôm nay, khi những người trẻ tình nguyện lên rừng, xuống biển, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số.

Chương kết là không gian của thời đại mới - nơi tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình phát triển và hội nhập của đất nước.