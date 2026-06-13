Đạt được thoả thuận, Tổng thống Mỹ Trump vẫn chỉ trích Iran

TPO - Một ngày sau khi tuyên bố thỏa thuận với Iran gần như đã hoàn tất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Tehran vì mô tả không chính xác về đề xuất hoà bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Những điều khoản mà Iran rò rỉ cho phương tiện truyền thông không liên quan đến các điều khoản đã được thỏa thuận bằng văn bản”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social hôm 12/6.

“Những gì họ nói, bao gồm cả tuyên bố yếu ớt của họ về việc đạt được thỏa thuận, không liên quan gì đến sự thật”, ông tiếp tục. “Với họ, không có chuyện giao dịch thiện chí”.

Trước đó, các hãng truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin về những nội dung chính của thỏa thuận, bao gồm việc Iran sẽ không cam kết nhượng quyền quản lý eo biển Hormuz, và thỏa thuận sẽ yêu cầu giải phóng số tài sản trị giá 24 tỷ USD bị đóng băng của Iran.

Trong thông điệp của mình, ông Trump nói rằng việc Iran tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền trong eo biển là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

“Họ tốt hơn hết nên chấn chỉnh lại hành động của mình, một cách nhanh chóng!”, ông Trump nhấn mạnh.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Trump, thỏa thuận giữa Mỹ và Iran bao gồm các điều khoản nhằm đóng cửa chương trình hạt nhân của Iran, và chấm dứt việc Tehran tài trợ cho các nhóm vũ trang.

Quan chức này đã liệt kê các điều khoản, mà họ cho rằng Iran đã đồng ý:

- Vật liệu hạt nhân sẽ bị phá hủy và loại bỏ.

- Chương trình hạt nhân của Iran sẽ bị đóng cửa.

- Tài sản đóng băng của Iran sẽ chưa được gỡ phong toả cho đến khi họ thực hiện các cam kết.

- Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa.

- Iran sẽ không tài trợ cho các nhóm vũ trang.

Trong một diễn biến dường như có thể làm ảnh hưởng đến thoả thuận, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - tuyên bố hôm 12/6, rằng Israel sẽ không rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát ở Li-băng.

“Israel sẽ không rút quân khỏi các khu vực an ninh ở Li-băng, Syria và Dải Gaza”, ông Katz nói. “Học thuyết an ninh của chúng tôi rất rõ: chúng tôi hành động chống lại cả các mối đe dọa gần và xa”.

Truyền thông Iran đưa tin trước đó, rằng thỏa thuận đang được đàm phán bao gồm việc chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, kể cả Li-băng. Tuy nhiên, quan chức chính quyền Mỹ không đề cập đến lệnh ngừng bắn ở Li-băng trong tuyên bố về nội dung của thỏa thuận.