Khởi tố 38 bị can liên quan đến kê khống hoá đơn hơn 1.000 tỷ đồng ở Đồng Nai

TPO - Công an TP.Đồng Nai xác định 38 cá nhân là đại diện pháp luật, kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã tham gia mua bán trái phép với số lượng hơn 2.400 tờ hóa đơn đã ghi nội dung, với tổng giá trị được ghi trên hóa đơn là 1.000 tỷ đồng.

Ngày 12/6, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 38 đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Đồng Nai xác định 38 cá nhân là đại diện pháp luật, kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã tham gia mua bán trái phép với số lượng hơn 2.400 tờ hóa đơn đã ghi nội dung, với tổng giá trị được ghi trên hóa đơn là 1.077.104.863.291 đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh:CACC)

Ngày 30/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 38 bị can về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại phường Phước Tân (TP.Đồng Nai).

Ngày 1/6/2026, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can. Qua đấu tranh bước đầu, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án, cuối năm 2025 và đầu năm 2026 Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội phạm “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Trong đó, xác định đường dây mua bán hóa đơn do Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm: 1984) ngụ phường Phước Tân, TP.Đồng Nai cầm đầu, chủ mưu với giá trị hóa đơn mua bán trái phép khoảng hơn 4.000 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.