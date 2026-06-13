Iran chọn ngày tổ chức tang lễ cố Đại giáo chủ Ali Khamenei

TPO - Hôm nay (13/6), truyền thông nhà nước Iran đưa tin lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei, sẽ được tổ chức vào tháng 7, trong bối cảnh Mỹ và Iran chuẩn bị ký thoả thuận chấm dứt chiến tranh.

Một người dân Iran giương cờ in chân dung các lãnh tụ tối cao Iran. (Ảnh: AP)

Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) cho biết lễ tang, lễ an táng và tiễn biệt ông Khamenei sẽ diễn ra từ ngày 4 - 9/7.

Ông Khamenei thiệt mạng trong đợt tấn công mở màn của chiến dịch phối hợp do Mỹ và Israel triển khai ngày 28/2. Ông Mojtaba Khamenei kế nhiệm cha, trở thành nhà lãnh đạo mới của đất nước, với lập trường cứng rắn hơn và ít sẵn sàng thỏa hiệp hơn.

Lễ tang ông Ali Khamenei dự kiến bắt đầu tại Tehran, sau đó đoàn đưa tang sẽ di chuyển đến thành phố Qom - trung tâm của nhiều giáo sĩ Shiite cấp cao, rồi tới Mashhad - quê hương của ông.

Đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ được an táng tại đền thờ Imam Reza, địa điểm được xem là linh thiêng nhất đối với tín đồ Hồi giáo Shiite.

Tang lễ của con gái và con rể ông Khamenei - những người cũng thiệt mạng trong cuộc không kích hồi tháng 2, sẽ được tổ chức cùng ngày.

Kể từ khi kế nhiệm Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini, ông Ali Khamenei đã định hình lại Iran một cách sâu sắc. Ông mở rộng đáng kể tầng lớp giáo sĩ Shiite và xây dựng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo trở thành trụ cột quan trọng nhất để bảo vệ chế độ.

Lực lượng này dần phát triển thành một thế lực quân sự và kinh tế khổng lồ, trở thành đơn vị tinh nhuệ nhất của Iran, quản lý kho tên lửa đạn đạo của quốc gia và có ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Iran.

Sẽ ký thoả thuận trong 24 giờ tới

Ngày 13/6,Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông đang tiến gần hơn “bao giờ hết” và dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới.

Pakistan hiện đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử thỏa thuận, sau đó các cuộc đàm phán ở cấp kỹ thuật sẽ được triển khai ngay trong tuần tới.

Ông Sharif viết trong bài đăng trên mạng xã hội X: “Chúng tôi xin cảm ơn Mỹ và Iran vì cam kết liên tục trong suốt quá trình đàm phán, đồng thời bày tỏ sự trân trọng tới những người anh em trong khu vực vì sự hỗ trợ của họ”

Thông tin tích cực này xuất hiện sau khi Iran đấu hỏa lực với Mỹ và Israel suốt 3 ngày liên tiếp trong tuần này, làm dấy lên lo ngại Trung Đông có thể rơi vào một cuộc chiến tranh toàn diện.

Ngày 12/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X, rằng thỏa thuận “chưa bao giờ ở gần đến thế”. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ lại bài đăng của ông Araghchi trên mạng xã hội của mình.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2 đã làm rung chuyển Trung Đông và gần như khiến hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí đốt tự nhiên qua Vịnh Ba Tư bị đình trệ. Thoả thuận ngừng bắn mong manh đã được duy trì từ ngày 7/4.

Ba quan chức khu vực giấu tên cho biết, họ kỳ vọng lễ ký kết thỏa thuận sẽ diễn ra trong vài ngày tới, sau khi giới chức tại Washington và Tehran phê chuẩn văn bản cuối cùng.