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Pháp luật

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Tạm giữ tài xế taxi hành hung nam shipper giữa đường

Phạm Trường

TPO - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc hỗ trợ đưa người bị thương do tai nạn giao thông đi cấp cứu, Hồ Xuân Phương đã lao vào hành hung nam shipper giữa đường.

Ngày 13/6, Công an phường Hạc Thành (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự Hồ Xuân Phương (SN 1999, trú phường Hạc Thành) để làm rõ hành vi hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng.

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Tạm giữ hình sự tài xế taxi hành hung nam shipper trên đường phố.

Theo đó, ngày 11/6, Công an phường Hạc Thành tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông có hành vi gây thương tích đối với một shipper tại khu vực đường Bà Triệu qua địa bàn.

Qua xác minh, công an xác định, Hồ Xuân Phương là lái xe taxi tư nhân. Khoảng 22h cùng ngày, do mâu thuẫn trong quá trình hỗ trợ đưa người bị thương do tai nạn giao thông đi cấp cứu, Phương đã dùng tay, chân đánh anh L.V.A. (làm nghề giao hàng) gây thương tích tại vùng gò má trái.

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Hình ảnh nam shipper bị hành hung giữa đường.

Công an xác định, hành vi của Phương không chỉ xâm hại đến sức khỏe người khác, mà còn gây mất an ninh, trật tự tại khu vực đông người qua lại, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự công cộng trên địa bàn.

Sau khi được cơ quan công an triệu tập, Phương đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phạm Trường
#tài xế taxi #hành hung #shipper #Thanh Hóa #trật tự công cộng

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