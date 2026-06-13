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Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Nga, từ ngày 16 - 18/6, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Quan hệ đối thoại ASEAN – Nga khởi đầu từ năm 1991 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2018. Nga tham gia tích cực vào các cơ chế, diễn đàn do ASEAN dẫn dắt.

Hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân gần đây đạt những kết quả tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 17,81 tỷ USD.

Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN – Nga, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN – Nga trong giai đoạn tới, trên cả 3 trụ cột gồm chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa – xã hội.

Quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga thời gian qua có những bước phát triển tích cực. Việt Nam coi Nga là đối tác tin cậy, quan trọng tại châu Âu, mong muốn cùng Nga định vị lại và nâng tầm tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương, vì lợi ích chiến lược và yêu cầu phát triển của hai bên.

Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á – Thái Bình Dương.

Hai bên tiến hành trao đổi đoàn và tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, các kênh, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế, quyết tâm tận dụng tiềm năng, lợi thế và các cơ chế hợp tác song phương sẵn có, gìn giữ và củng cố truyền thống hữu nghị, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga lên tầm cao mới về chất.

Hợp tác quốc phòng – an ninh, kinh tế - thương mại, năng lượng – dầu khí, khoa học – công nghệ, giáo dục đào tạo và nhân văn là những lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, được hai bên quan tâm thúc đẩy và đạt được những kết quả nhất định.

Bình Giang
#Asean #Nga #Quan hệ Việt - Nga #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Thủ tướng thăm Nga

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