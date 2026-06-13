Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn 2026: Đẩy mạnh kết nối thị trường bằng công nghệ số

TPO - Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026 giới thiệu nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP), từ hàng chế biến nông, lâm, thủy sản, thủ công mỹ nghệ đến máy móc thiết bị và các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu.

Sự kiện được kì vọng trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm kiếm đối tác trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ.

Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026 chính thức khai mạc ngày 10/6, tại quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Royal City (Hà Nội) mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn dành cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất khu vực nông thôn trên cả nước.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2026 do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khuyến công tổ chức.

Sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 14/6, quy tụ hơn 150 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 27 tỉnh, thành phố với khoảng 300 gian hàng trưng bày.

Điểm nhấn nổi bật của hội chợ là việc ứng dụng công nghệ Hologram 3D để trình diễn sản phẩm trong không gian ba chiều. Hình thức trưng bày hiện đại này giúp khách tham quan có trải nghiệm trực quan hơn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quảng bá, tiếp cận người tiêu dùng theo những phương thức mới.

Bên cạnh khu vực giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, ban tổ chức còn xây dựng các không gian chuyên đề về chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp nông thôn.

Thông qua đó, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất có cơ hội tiếp cận những giải pháp công nghệ mới, mô hình sản xuất hiệu quả và xu hướng phát triển bền vững đang được triển khai tại nhiều địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết, việc triển khai Chương trình Khuyến công quốc gia thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực công nghiệp nông thôn. Nhiều sản phẩm đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và mạng lưới cung ứng trong nước cũng như quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phát biểu khai mạc.

Theo bà Giang, hơn 60% số sản phẩm tham gia trưng bày tại hội chợ hiện đã có mặt trong các hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng trên cả nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

“Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công tin tưởng rằng, Hội chợ triển lãm sẽ là cầu nối hiệu quả, mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, định vị và cất cánh thương hiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Việt Nam không chỉ ở thị trường trong nước mà còn có cơ hội ra thị trường quốc tế”, Cục trưởng Nguyễn Thị Lâm Giang nói.

Mang tới hội chợ các sản phẩm chế biến sâu đạt chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chị Đinh Thị Thu, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản dược liệu Thu Hà cho biết, nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình khuyến công đã giúp đơn vị hoàn thiện bao bì, tem nhãn và hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thông qua sự kiện, hợp tác xã kỳ vọng mở rộng mạng lưới phân phối, tìm kiếm thêm đối tác và tận dụng các nền tảng số để quảng bá thương hiệu.

Các đại biểu thăm gian hàng tại hội chợ.

Không chỉ tập trung vào hoạt động giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp với các hệ thống bán lẻ, siêu thị và trung tâm thương mại, hội chợ năm nay còn đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên môi trường số. Ban tổ chức dự kiến thực hiện ba phiên livestream bán hàng ngay tại khu triển lãm với sự tham gia của các KOC và nhà sáng tạo nội dung, góp phần đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trên các nền tảng trực tuyến.

Với việc kết hợp giữa trưng bày truyền thống và công nghệ hiện đại, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn.

Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026 sẽ mở cửa từ 9h00 đến 22h00 hằng ngày, từ ngày 10 đến 14/6/2026 tại Quảng trường Trung tâm Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, Hà Nội). Người dân và du khách có thể tham quan miễn phí trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

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