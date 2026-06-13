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Giải trí

David Beckham trong ngày nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

Tú Oanh

TPO - David Beckham đã chính thức có ngôi sao của riêng mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào ngày 12/6. Chung vui cùng anh có vợ Victoria Beckham, các con (trừ Brooklyn), bạn thân Tom Cruise và nhiều người nổi tiếng khác.

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Ngày 12/6 (giờ địa phương), lễ gắn sao lên Đại lộ Danh vọng Hollywood của David Beckham diễn ra ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Reuters
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David sở hữu ngôi sao thứ 2.849 trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ảnh: AP.
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David Beckham được trao ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood không chỉ vì thành tích bóng đá, mà vì tầm ảnh hưởng toàn cầu vượt xa khuôn khổ thể thao. Theo Hollywood Walk of Fame và Hollywood Chamber of Commerce, những người được vinh danh phải có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực giải trí hoặc văn hóa đại chúng, đồng thời tạo ra ảnh hưởng lâu dài. Ảnh: Shutterstock.
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Victoria Beckham cùng các con là Romeo, Cruz và Harper Seven có mặt trong dịp trọng đại của cựu đội trưởng tuyển bóng đá quốc gia Anh. Brooklyn Beckham và Nicola Peltz một lần nữa vắng mặt tại sự kiện gia đình, dù nhà họ chỉ cách đó khoảng 20 phút lái xe. Ảnh: AP.
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Hai ngày trước đó, Page Six xác nhận vợ chồng cậu cả không tham dự lễ gắn sao cho David. Nguồn tin cho biết ngay cả khi Brooklyn muốn hòa giải, Nicola cũng sẽ cản trở. Trong khi đó, nguồn tin khác khẳng định Brooklyn mới chính là người quyết định cắt đứt với gia đình. Trong cuộc phỏng vấn trước buổi lễ với Variety, David từ chối trả lời câu hỏi về mâu thuẫn gia đình: “Tôi xin lỗi vì phải ngắt lời anh ở đây, nhưng đó là chuyện riêng tư. Đó là điều duy nhất tôi không muốn nói đến”. Ảnh: AP.
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Ngoài gia đình, David còn có sự chung vui của những người bạn nổi tiếng, trong đó có cả tài tử Tom Cruise. Ảnh: Reuters.
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Victoria và Tom Cruise là hai người phát biểu vinh danh David trong buổi lễ. Ảnh: Shutterstock.
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Tài tử Top Gun phát biểu đầu tiên. Ngôi sao hành động ca ngợi David Beckham là hiện thân của "một câu chuyện Hollywood" đích thực - cậu bé mang trong mình ước mơ lớn, nỗ lực và kỷ luật để giành lấy mọi thành công. Theo tài tử, Beckham không chỉ tạo dấu ấn trong bóng đá mà còn góp phần định hình văn hóa đại chúng và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sau. Cruise cho rằng điều đáng ngưỡng mộ nhất ở Beckham là dù đạt vô số thành tích và danh tiếng, anh vẫn luôn giữ nguyên những giá trị cốt lõi, không để thành công làm thay đổi con người mình. Khép lại bài phát biểu, tài tử Hollywood khẳng định Beckham hoàn toàn xứng đáng với ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng: "Không ai - ý tôi là không một ai - xứng đáng với vinh dự này hơn anh, người bạn của tôi". Ảnh: Shutterstock.
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Tom Cruise và David Beckham là bạn bè thân thiết hàng chục năm qua. Nam diễn viên sinh năm 1962 nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của gia đình Beckham. Hơn 20 năm trước, khi David đến Mỹ gia nhập câu lạc bộ LA Galaxy, Tom đã tổ chức bữa tiệc hoành tráng toàn sao để chào đón. Ảnh: Shutterstock.
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Trong bài phát biểu, Victoria Beckham mở đầu bằng câu đùa rằng cô từng nghĩ bản thân mới là người đến nhận ngôi sao nhờ vai diễn trong Spice World: The Movie. Nhà thiết kế thời trang 52 tuổi dành nhiều lời ca ngợi chồng, cho rằng chính tầm nhìn, ý chí và sự nỗ lực phi thường đã giúp David Beckham góp phần đưa bóng đá trở thành môn thể thao có sức ảnh hưởng toàn cầu. Theo cô, đằng sau hình ảnh một ngôi sao thể thao, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội là một người đàn ông sống giàu lòng nhân ái, trung thành và luôn hết lòng vì gia đình cũng như những người mình yêu thương. Ảnh: AP.
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Đôi vợ chồng nổi tiếng trao nhau nụ hôn nồng cháy. Ảnh: Shutterstock.
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Trong bài phát biểu nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, David Beckham gửi lời cảm ơn tới Tom Cruise vì đã chào đón vợ chồng anh khi mới đến Los Angeles và luôn là một người bạn trung thành. Cựu danh thủ cũng tri ân huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, cho biết chính ông là người truyền cảm hứng để anh khoác áo số 23 và nhận ra rằng vận động viên có thể tạo nên ảnh hưởng vượt ra ngoài sân đấu. Ảnh: AP.
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Beckham không quên cảm ơn cha mẹ, các chị em, đồng đội, bạn bè và đặc biệt là người vợ Victoria, người mà anh khẳng định "nếu không có em thì tất cả những điều này sẽ không thể xảy ra". Khép lại bài phát biểu, anh dành những lời xúc động cho bốn người con, gọi các con là lý do để mình thức dậy mỗi sáng và nhắn nhủ: "Cha hy vọng một ngày nào đó các con sẽ đưa những đứa cháu của cha đến đây... Khiến các con tự hào là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời cha". Ảnh: Reuters.
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David Beckham và Tom Cruise được bao vây bởi đám đông người hâm mộ. Ảnh: Page Six.
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Victoria và con gái đều diện váy satin bóng tôn dáng. Harper Seven lớn phổng phao ở tuổi 15 và có nhiều nét giống mẹ. Ảnh: Shutterstock
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Nữ diễn viên Eva Longoria cũng có mặt trong sự kiện trọng đại này. Cô là bạn lâu năm của gia đình Beckham. Ảnh: Shutterstock.

Tú Oanh
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