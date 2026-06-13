David Beckham trong ngày nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

TPO - David Beckham đã chính thức có ngôi sao của riêng mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào ngày 12/6. Chung vui cùng anh có vợ Victoria Beckham, các con (trừ Brooklyn), bạn thân Tom Cruise và nhiều người nổi tiếng khác.