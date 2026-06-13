David Beckham trong ngày nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

TPO - David Beckham đã chính thức có ngôi sao của riêng mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào ngày 12/6. Chung vui cùng anh có vợ Victoria Beckham, các con (trừ Brooklyn), bạn thân Tom Cruise và nhiều người nổi tiếng khác.
Tom Cruise và David Beckham là bạn bè thân thiết hàng chục năm qua. Nam diễn viên sinh năm 1962 nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của gia đình Beckham. Hơn 20 năm trước, khi David đến Mỹ gia nhập câu lạc bộ LA Galaxy, Tom đã tổ chức bữa tiệc hoành tráng toàn sao để chào đón. Ảnh: Shutterstock.
David Beckham và Tom Cruise được bao vây bởi đám đông người hâm mộ. Ảnh: Page Six.