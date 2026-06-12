Từ khóa 'Steve Jobs là ai' tăng chóng mặt

TPO - Từ khóa “Steve Jobs là ai?” cùng hàng loạt tìm kiếm liên quan như “ông Steve Jobs là ông nào”, “Steve Jobs là gì” tiếp tục nằm trong nhóm tìm kiếm nổi bật trên Google Trends Việt Nam sau khi đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 gây tranh luận. Trước sức nóng của chủ đề, Bộ GD&ĐT khẳng định câu nghị luận xã hội về “Steve Jobs Việt Nam” không nhằm kiểm tra kiến thức về nhân vật cụ thể mà hướng đến đánh giá năng lực tư duy.

Chiều 12/6, tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đại diện Bộ GD&ĐT lên tiếng trước những tranh luận liên quan đến câu nghị luận xã hội trong đề thi Ngữ văn. Sau một ngày gây sốt trên mạng, từ khóa "Steve Jobs" tiếp tục nằm trong nhóm tìm kiếm nổi bật trên Google Trends tại Việt Nam.

Trong ngày, lượng tìm kiếm giảm so với thời điểm bùng nổ ngay sau khi đề thi được công bố nhưng vẫn duy trì ở mức đáng kể, có xu hướng tăng trở lại vào cuối ngày (sau buổi họp báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Nhiều truy vấn liên quan đồng loạt xuất hiện trong nhóm từ khóa tăng trưởng mạnh nhất, trong đó cụm từ "ông Steve Jobs là ông nào" tăng 300%, "Steve Jobs là gì" tăng 190%, "Steve Jobs là ai" tăng 170%.

Tại buổi họp báo, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - cho biết câu nghị luận xã hội là phần có tính phân loại thí sinh trong đề thi năm nay.

Theo ông Hà, nếu những năm trước câu hỏi phân loại có thể chiếm tới 4 điểm thì năm nay phần này chỉ còn 2 điểm. Đây là dạng câu hỏi nhằm đánh giá năng lực hiểu biết, khả năng phân tích, tư duy lập luận và cách học sinh nhìn nhận các vấn đề thực tiễn.

Đề Văn THPT gây bàn tán với đề bài "làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam".

"Câu hỏi nghị luận xã hội được quan tâm là câu hỏi mang tính phân loại học sinh. Tuy nhiên, năm nay câu hỏi phân loại chỉ chiếm 2 điểm. Đề thi hướng tới việc đánh giá năng lực hiểu biết, khả năng phân tích và tư duy của học sinh trước các vấn đề thực tiễn", ông Hà nói.

Đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh môn Ngữ văn có đặc trưng là tính mở, cho phép học sinh tự do thể hiện quan điểm cá nhân. Nội dung đề thi được xây dựng có sự liên kết với phần Đọc hiểu, các yêu cầu được diễn đạt rõ ràng và không đòi hỏi thí sinh phải ghi nhớ máy móc những thông tin cụ thể về các nhân vật được nhắc đến trong ngữ liệu.

Trước đó, đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 trở thành tâm điểm chú ý khi phần nghị luận xã hội đặt ra vấn đề: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?". Ngữ liệu của đề nhắc đến những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Elon Musk.

Ngay sau khi đề thi được công bố sáng 11/6, mạng xã hội gây bàn tán sôi nổi. Một số cho rằng việc đưa tên các doanh nhân công nghệ nổi tiếng thế giới vào đề thi có thể khiến học sinh lúng túng nếu không hiểu rõ về họ.

Một số giáo viên và chuyên gia giáo dục nhận định trọng tâm của đề không nằm ở việc kiểm tra kiến thức về các nhân vật cụ thể, mà hướng đến việc khơi gợi suy nghĩ về khát vọng sáng tạo, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của người trẻ đối với sự phát triển của đất nước.

Làn sóng tranh luận thể hiện rõ trên dữ liệu tìm kiếm trực tuyến. Theo Google Trends, từ khóa "Steve Jobs" ghi nhận mức độ quan tâm cao tại Việt Nam trong 24 giờ qua. Chỉ số quan tâm tìm kiếm đạt 95/100 vào khoảng 21h24 ngày 11/6, gần chạm ngưỡng cao nhất trên hệ thống Google Trends.

Không chỉ tìm kiếm thông tin cơ bản về nhà đồng sáng lập Apple, nhiều người dùng còn quan tâm tới những khía cạnh khác trong cuộc đời của ông. Các từ khóa như "Steve Jobs chất cấm" và "Steve Jobs dùng chất cấm" lần lượt tăng 170% và 160% so với trước đó.