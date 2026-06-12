Nỗi niềm người Việt xa xứ

TPO - Lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cộng đồng người Việt tại châu Âu, phim điện ảnh “Hành trình tìm nguồn cội” (Beyond The Broken Bridge) khắc họa hành trình tìm lại bản sắc, gia đình và quê hương của những người con lớn lên xa đất mẹ, mang trong mình khát vọng được trở về với cội nguồn.

Họp báo giới thiệu dự án phim điện ảnh quốc tế Beyond The Broken Bridge (tên tiếng Việt: Hành trình tìm nguồn cội) được tổ chức vào ngày 11/6 tại Hà Nội. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cộng đồng người Việt tại Đức và châu Âu, bộ phim xoay quanh nhân vật Đan - một người trẻ lớn lên giữa hai nền văn hóa, luôn giằng co giữa kỳ vọng gia đình, khát vọng cá nhân và tiếng gọi từ quê hương. Trở về Việt Nam để tìm kiếm sự thật về gia đình và quá khứ, Đan dần vượt qua những đổ vỡ, định kiến và khoảng cách thế hệ để nhận ra ý nghĩa của cội nguồn.

Họp báo giới thiệu dự án phim điện ảnh quốc tế Beyond The Broken Bridge (tên tiếng Việt: Hành trình tìm nguồn cội) được tổ chức vào ngày 11/6 tại Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Phan Anh - Giám đốc Marketing PR toàn cầu của dự án - cho biết bộ phim được xây dựng với tinh thần kết nối Việt Nam với thế giới, kết nối quá khứ với hiện tại, gia đình với cội nguồn, đồng thời gắn kết cộng đồng người Việt trong nước và người Việt ở khắp năm châu.

"Nhiều cộng đồng nhập cư trên thế giới đã có những tác phẩm điện ảnh phản ánh hành trình, văn hóa và bản sắc riêng, những câu chuyện của người Việt toàn cầu vẫn chưa được khai thác tương xứng dưới góc nhìn điện ảnh quốc tế", TS. Nguyễn Phan Anh nêu.

Theo đó, dự án điện ảnh này xuất phát từ những trăn trở của thế hệ người Việt xa xứ - những người luôn mang trong mình nỗi nhớ quê hương và mong muốn tìm lại bản sắc, kết nối với gia đình và cộng đồng. Đó cũng là hành trình chữa lành và tìm kiếm giá trị bản thân.

Nhà sản xuất Angie Do giới thiệu về phim điện ảnh khai thác câu chuyện của những người con xa xứ.

Dự án được phát triển với mong muốn kết nối Việt Nam với thế giới, kết nối con người với quê hương, gia đình, các thế hệ và với chính bản thân mình. Dự kiến phim có bối cảnh trải dài từ Việt Nam đến châu Âu, trong đó phần lớn thời lượng được thực hiện tại Việt Nam nhằm giới thiệu cảnh quan, văn hóa, con người và du lịch Việt Nam tới khán giả quốc tế.

Hiện dự án trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên. Trong đó, Aaron Le - diễn viên người Đức gốc Việt đảm nhận vai trò nhà sản xuất chính đồng thời giữ vai nam chính. Bên cạnh đó, ê-kíp tiếp tục tìm kiếm diễn viên cho các vai còn lại.

Aaron Le - diễn viên người Đức gốc Việt đảm nhận vai trò nhà sản xuất chính và vai nam chính.

Theo nhà sản xuất Angie Do, dàn diễn viên của phim quy tụ các nghệ sĩ trong nước, nghệ sĩ gốc Việt đang hoạt động ở nước ngoài cùng nhiều diễn viên quốc tế. Thông qua hệ thống phát hành toàn cầu và các liên hoan phim uy tín, ê-kíp kỳ vọng đưa bộ phim tiếp cận khán giả quốc tế, không chỉ giới hạn ở thị trường Việt Nam.

Hành trình tìm nguồn cội bắt đầu các giai đoạn sản xuất đầu tiên trong năm 2026, hoàn thiện hậu kỳ vào năm 2027 trước khi tham gia các liên hoan phim quốc tế và phát hành rộng rãi. Nhà sản xuất kỳ vọng tác phẩm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời trở thành “cây cầu điện ảnh” kết nối cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.