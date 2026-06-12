Ba linh vật World Cup 2026 bị chê

TPO - FIFA đã công bố bộ ba linh vật sẽ đồng hành cùng World Cup 2026 bao gồm Maple - chú nai sừng tấm đại diện cho Canada, Zayu - chú báo đốm của Mexico, và Clutch - đại bàng đầu trắng của Mỹ. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có ba linh vật riêng biệt, song sức hút không còn được như những linh vật ở mùa trước.

Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 chính thức bước vào ngày khởi tranh, đánh dấu một cột mốc lịch sử chưa từng có của bóng đá toàn cầu.

Đây là vòng chung kết quy mô nhất từ trước đến nay khi lần đầu tiên nâng số đội tham dự lên con số 48, đồng thời được đồng tổ chức bởi bộ ba quốc gia Bắc Mỹ: Mỹ, Canada và Mexico.

﻿ ﻿ Lễ khai mạc World Cup diễn ra máu lửa, đậm màu sắc văn hóa bản địa.

World Cup 2026 có sự góp mặt của ba linh vật đặc biệt, đại diện cho sự đoàn kết, bản sắc văn hóa quốc gia và niềm đam mê bóng đá. Đây là những biểu tượng không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích mà còn kết nối ba quốc gia đăng cai.

FIFA đã công bố bộ ba linh vật sẽ đồng hành cùng World Cup 2026 bao gồm: Maple - chú nai sừng tấm đại diện cho Canada, Zayu - chú báo đốm của Mexico, và Clutch - đại bàng đầu trắng của Mỹ. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có ba linh vật riêng biệt.

Theo trang web của FIFA, Maple là nhân vật kết hợp những câu chuyện bất tận và phong cách máu lửa, không thể ngăn cản.

Dù vậy, cặp sừng lớn của Maple chắc chắn khiến các đối thủ phải cân nhắc kỹ trước khi tranh chấp trong vòng cấm.

Trong khi đó, Clutch được giới thiệu là nhân vật giống mọi tiền vệ vĩ đại, có khả năng gắn kết mọi người ở bất cứ nơi đâu. Mô tả này khiến không ít người liên tưởng đến cựu danh thủ Roy Keane.

Ba linh vật World Cup được FIFA công bố. Ảnh: Getty.

Theo thông báo của FIFA, bộ ba linh vật này được phát triển một cách cẩn trọng nhằm phản ánh nền văn hóa, di sản và tinh thần đặc trưng của từng quốc gia, đồng thời cùng nhau tượng trưng cho sự đoàn kết, đa dạng và niềm đam mê chung dành cho môn thể thao vua.

FIFA cũng cho biết Maple, Zayu và Clutch sẽ trở thành những linh vật đầu tiên của một giải đấu FIFA có thể điều khiển được trong trò chơi điện tử FIFA Heroes, tựa game mới được cấp phép chính thức bởi FIFA.

Sau 60 năm, The Guardian cho rằng linh vật World Cup đã đánh mất phần nào sức hút từng đạt đến đỉnh cao trong thập niên 1970 và 1980.

Tại World Cup 2026, người hâm mộ lại chứng kiến công thức quen thuộc đã được áp dụng suốt 32 năm qua: những linh vật động vật được nhân cách hóa mang đậm dấu ấn thương mại.

Trong khi đó, Maple của Canada, báo đốm Zayu của Mexico và đại bàng đầu trắng Clutch của Mỹ nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị chỉ trích là chẳng khác nào các thiết kế bị loại khỏi một phần hậu truyện hoạt hình.

Trước ngày diễn ra giải đấu chính thức, Mexico cũng gây tranh cãi về một linh vật không chính thức. Nước này sử dụng thêm hình ảnh kỳ giông axolotl - loài lưỡng cư đặc hữu của Mexico - để quảng bá giải đấu. Tuy nhiên, đây là loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng do đô thị hóa và ô nhiễm môi trường.

Hình ảnh quảng bá gây tranh cãi.

Theo các nhà khoa học, họ không ghi nhận bất kỳ cá thể axolotl hoang dã nào trong hai năm qua. Chuyên gia môi trường cho rằng việc quảng bá hình ảnh loài vật này đang làm lu mờ thực trạng bảo tồn đáng báo động.

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