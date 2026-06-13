Thủ tướng: 'Trực diện nhìn nhận những khó khăn đang đặt ra để thống nhất cách làm, thống nhất hành động'

TPO - Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sáng 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngay sau cuộc làm việc, Chính phủ sẽ khẩn trương hoàn thiện kết luận để triển khai thực hiện. “Chậm nhất đến thứ hai tới sẽ có kết luận của Thủ tướng Chính phủ để TPHCM cùng các bộ, ngành tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới”, Thủ tướng khẳng định.

Sáng 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

TPHCM cũng báo cáo với lãnh đạo Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và tình hình triển khai xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu định hướng buổi làm việc. Ảnh: Ngô Tùng

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc riêng với TPHCM kể từ khi đảm nhận nhiệm vụ người đứng đầu Chính phủ.

Phát biểu định hướng buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị TPHCM tập trung nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cụ thể để Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành kịp thời tháo gỡ, tạo động lực mới cho đầu tàu kinh tế cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và TPHCM nói riêng trong giai đoạn tới đặt ra nhiều thách thức lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có giải pháp quyết liệt, cụ thể và đồng bộ.

Nhắc đến việc lãnh đạo Chính phủ đã phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030” ngay trước buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng cũng là yêu cầu tất yếu để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

“Các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của TPHCM là rất thách thức, đặt ra cho chúng ta những bài toán và giải pháp rất cụ thể. Chính vì vậy, hôm nay Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng cùng nhiều bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp vào làm việc với TPHCM để cùng trao đổi, tháo gỡ những vấn đề quan trọng nhất”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị lãnh đạo TPHCM tập trung nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, thách thức đang đặt ra đối với thành phố; đồng thời kiến nghị các giải pháp, cơ chế, chính sách cụ thể cần Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ xử lý.

“Điều quan trọng nhất là TPHCM cần đề xuất rõ Trung ương phải làm gì, Chính phủ phải làm gì, các bộ, ngành cần xử lý những vấn đề gì để tạo điều kiện, tạo động lực và mở ra cơ hội mới cho thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng cho biết sự tham gia của đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành tại buổi làm việc nhằm bảo đảm các kiến nghị của TPHCM được trao đổi trực tiếp, giải đáp ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời, các bộ, ngành cũng sẽ trao đổi với thành phố về những nội dung cần quan tâm trong từng lĩnh vực quản lý để thống nhất các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo các bộ ngành Trung ương dự buổi làm việc. Ảnh: Ngô Tùng

Thông tin thêm về tình hình điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng cho biết tại phiên họp Chính phủ gần đây, Chính phủ đã đánh giá kỹ lưỡng tình hình kinh tế - xã hội cả nước, đặc biệt là các cực tăng trưởng trọng điểm như Hà Nội và TPHCM. Cuối tuần trước, Chính phủ đã làm việc với thành phố Hà Nội; sau TPHCM, chiều cùng ngày (13/6) đoàn công tác sẽ tiếp tục làm việc với thành phố Đồng Nai.

“Mục tiêu là cùng các địa phương trọng điểm giải quyết nhanh nhất các kiến nghị, đề xuất; trực diện nhìn nhận những khó khăn đang đặt ra để thống nhất cách làm, thống nhất hành động”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, các báo cáo của TPHCM đã được Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu kỹ trước cuộc họp. Vì vậy, buổi làm việc sẽ tập trung đi thẳng vào các vấn đề trọng tâm, tránh dàn trải, nhằm sớm đưa ra giải pháp tháo gỡ hiệu quả.

Thủ tướng cũng cho biết ngay sau cuộc làm việc, Chính phủ sẽ khẩn trương hoàn thiện kết luận để triển khai thực hiện. “Chậm nhất đến thứ hai tới sẽ có kết luận của Thủ tướng Chính phủ để TPHCM cùng các bộ, ngành tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới”, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Trung ương đã nghe TPHCM báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2026 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Nội dung làm việc cũng tập trung đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kết quả triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố; đồng thời rà soát tiến độ triển khai các dự án.