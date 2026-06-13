Thủ tướng nêu 6 nội dung thi đua để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi thi đua đổi mới tư duy, xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển. Theo đó, tập trung giải quyết những vướng mắc, điểm nghẽn để phát triển; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực.

Sáng 13/6, tại TPHCM, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đến dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.

Về phía TPHCM có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho hay Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, đòi hỏi nền kinh tế phải tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030, với tốc độ từ 10% trở lên.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen với không ít khó khăn, thách thức, thậm chí nặng nề hơn, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ; mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy vượt trội, hành động quyết liệt, lấy tăng trưởng bền vững và nhân dân hạnh phúc làm mục tiêu cao nhất.

Theo Thủ tướng, đây cũng chính là quan điểm, tinh thần và mục tiêu để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương quyết định phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030 ngày hôm nay.

Thi đua đổi mới tư duy, xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển

Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Trung ương và TPHCM thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua.

Thủ tướng cho hay thi đua yêu nước luôn là truyền thống quý báu, là nét đẹp văn hóa của dân tộc ta. Khi thi đua trở thành hành động tự giác, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội thì sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn cho sự phát triển đất nước.

Từ đó, Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai phong trào thi đua trên những nội dung trọng tâm sau.

Thứ nhất, thi đua đổi mới tư duy, xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển. Theo đó, tập trung giải quyết những vướng mắc, điểm nghẽn để phát triển; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực.

Lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và chỉ tiêu phát triển đất nước làm thước đo đánh giá chất lượng công vụ; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Thứ hai, thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đây không chỉ là xu hướng mà là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu mỗi bộ, ngành, địa phương cần hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao; phát triển chính quyền số, xã hội số và công dân số; tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển.

Thứ ba, thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia.

Tập trung phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng và các loại hạ tầng thiết yếu khác. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần tổ chức các đợt thi đua cao điểm nhằm tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thứ tư, thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Trong đó đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và hành động hiệu quả hơn.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ; dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp và người dân…

Thứ năm, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ ngân sách và các nguồn lực quốc gia.

Bảo đảm mỗi đồng ngân sách được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch; gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kiên quyết chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải và kém hiệu quả.

Thứ sáu, thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế cần luôn đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; để thành quả tăng trưởng thực sự được phản ánh trong đời sống ngày càng được nâng cao của người dân.

“Hôm nay, chúng ta lựa chọn TPHCM - trung tâm kinh tế năng động, cực tăng trưởng và đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước - để tổ chức lễ phát động phong trào thi đua. Điều đó nhằm lan tỏa tinh thần cách mạng, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển tới tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân trên cả nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung thi đua thành chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể để phong trào thi đua trở thành động lực phát triển thực chất; phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị; có mục tiêu cụ thể, rõ ràng; kết quả phải được đo lường chính xác và hiệu quả.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; sự đồng lòng, chung sức của toàn dân, toàn quân; sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp; phong trào thi đua sẽ tạo nên động lực mới, khí thế mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần cống hiến của toàn dân tộc; góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc”, Thủ tướng khẳng định.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng các đại biểu trước Lễ phát động. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu hưởng ứng thi đua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, toàn diện các nội dung chỉ đạo; cam kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ vừa phát động.

“Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp thành phố sẽ biến khát vọng thành hành động, đưa kinh tế thành phố phát triển bền vững 2 con số; cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.