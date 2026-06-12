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Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy giữ chức Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư

Thanh Hà

TPO - Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

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Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chiều 12/6, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy.

Tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, trân trọng cảm ơn Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và tập thể đơn vị đã luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu và phát triển.

Trên cương vị mới, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy khẳng định, sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh Hà
#Bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư #Công tác cán bộ trong ngành Công an #Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư #Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy

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