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Ninh Bình ra mắt Trạm dịch vụ công số tích hợp AI

Minh Đức

TPO - Sáng 12/6, UBND tỉnh Ninh Bình chính thức ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao tài liệu điện tử (trạm dịch vụ công số). Đây là bước cải cách hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu số nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lễ ra mắt có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), Công an tỉnh Ninh Bình cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

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Các đại biểu trải nghiệm công nghệ AI. Ảnh: B.T

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, đơn vị đã chủ trì phối hợp với một ngân hàng và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai mô hình Trạm dịch vụ công số. Đây là giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, giảm thời gian chờ đợi và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Điểm nổi bật của mô hình là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ nhận dạng thông minh cùng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh điện tử VNeID. Người dân chỉ cần đưa giấy tờ gốc vào Kiosk, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và hỗ trợ cán bộ xử lý cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý chỉ trong vài phút.

Theo đơn vị triển khai, nhiều thủ tục trước đây mất từ 10 - 15 phút để hoàn thành nay được rút ngắn xuống còn khoảng 3 - 5 phút nhờ quy trình số hóa và tự động hóa.

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Các đại biểu ra mắt Kiosk thông minh tại phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: B.T.

Không chỉ hỗ trợ xác thực và cấp bản sao điện tử, Trạm dịch vụ công số còn cho phép người dân tự thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến, tra cứu hồ sơ, số hóa tài liệu và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua nền tảng ngân hàng số. Giải pháp này góp phần giảm áp lực cho bộ phận một cửa, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí giấy tờ, lưu trữ và bảo vệ môi trường.

Theo đánh giá của đơn vị triển khai, mô hình Trạm dịch vụ công số đánh dấu sự thay đổi tư duy trong cung cấp dịch vụ công, từ “giải quyết theo quy trình” sang “thiết kế theo trải nghiệm của người dân”; từ “số hóa từng thủ tục riêng lẻ” sang “cung cấp dịch vụ liên thông”; từ “người dân phải tìm đến dịch vụ” sang “dịch vụ chủ động đến gần người dân”.

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Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: B.T

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, Kiosk hành chính công thông minh là mô hình tự phục vụ hiện đại, kết hợp hiệu quả giữa dịch vụ trực tuyến và trực tiếp.

Theo bà Hà Lan Anh, việc tích hợp dữ liệu dân cư, định danh điện tử VNeID và nền tảng thanh toán số sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn.

“Đây là giải pháp có ý nghĩa thiết thực trong quá trình xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm”, bà Hà Lan Anh khẳng định.

Trước đó, mô hình Trạm dịch vụ công số đã được triển khai thí điểm tại Hà Nội, Thanh Hóa và Quảng Ninh, phục vụ gần 20.000 lượt người dân tại 30 điểm giao dịch, với tỷ lệ hài lòng đạt trên 90%.

Minh Đức
#Chuyển đổi số trong hành chính #Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI #Dịch vụ công tự động hóa #Chính quyền số và trải nghiệm người dân #Thúc đẩy đổi mới dịch vụ công

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