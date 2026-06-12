Bí thư xã Đông Anh: Xin đấu giá một khu đất, hồ sơ 'loanh quanh, hết chỗ này tới chỗ kia' gần 10 tháng

TPO - "Chúng tôi xin một chủ trương đấu giá một khu đất đã giải phóng mặt bằng được 5 năm. Tuy nhiên, xã gửi lên từ tháng 8 năm ngoái (năm 2025), cứ loanh quanh rất nhiều thứ, hết chỗ này tới chỗ kia. Đến giờ này vẫn chưa ra được chủ trương, không biết năm nay có xong không?", Bí thư xã Đông Anh - Hà Nội nêu thực tế.

Ngày 12/6, HĐND thành phố Hà Nội thảo luận tại 5 tổ về nhóm nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách; văn hóa - xã hội.

Giao quyền cho cấp xã thực hiện và chịu trách nhiệm

Tại tổ thảo luận số 2, nhiều đại biểu tập trung góp ý các cơ chế mới, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô năm 2026, với tinh thần vừa mạnh dạn tạo đột phá phát triển, vừa bảo đảm tính khả thi, nguồn lực thực hiện và cơ chế kiểm soát trong quá trình triển khai.

Ở góc độ địa phương, đại biểu Nguyễn Đình Khuyến (Bí thư phường Tây Hồ) đề nghị thành phố nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp đối với các khu vực đã được công nhận là không gian phố đi bộ, kinh tế đêm trước đây, tránh thực hiện lại toàn bộ quy trình từ đầu.

Đại biểu Nguyễn Anh Dũng - Bí thư xã Đông Anh. Ảnh: VIẾT THÀNH

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, khu vực Hồ Tây đã được xác định là trung tâm phát triển kinh tế ban đêm của Thủ đô trong quy hoạch phát triển dài hạn, vì vậy rất cần hướng dẫn sớm để địa phương chủ động triển khai.

Đối với việc quản lý đất nông nghiệp, bãi bồi ven sông, đại biểu Nguyễn Anh Dũng-Bí thư xã Đông Anh, cho biết, trước khi có dự thảo nghị quyết này, huyện Đông Anh (cũ) từng viết đề án quản lý đất nông nghiệp công, đất bãi bồi ven sông.

"Nếu chúng ta thông qua nghị quyết này sẽ thuận lợi cho cấp cơ sở khi giải quyết các vụ việc, khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, đặc biệt là đất công và đất bãi bồi ven sông", ông Dũng nói.

Tuy nhiên, ông Dũng bày tỏ băn khoăn khi dự thảo nghị quyết quy định: "Trường hợp cần thiết thì báo cáo xin ý kiến các sở, ngành". Ông Nguyễn Anh Dũng cho rằng, hiện các sở, ngành khá bận rộn, vất vả.

"Chúng tôi xin một chủ trương đấu giá tiền sử dụng đất, khu đất này đã giải phóng mặt bằng được 5 năm. Tuy nhiên xã gửi lên từ tháng 8 năm ngoái, cứ loanh quanh rất nhiều thứ, hết chỗ này tới chỗ kia. Đến giờ này vẫn chưa ra được chủ trương, không biết năm nay có xong không?", Bí thư xã Đông Anh nêu khó khăn.

Trước thực tế trên, ông Dũng đề nghị giao quyền cho địa phương và theo quy hoạch để thực hiện, thẩm quyền giao cho cấp xã và sẽ chủ động thực hiện, tự chịu trách nhiệm.

Có tình trạng "bảo kê", tự vạch đường, cho người dân vào thuê

Đặc biệt, ông Nguyễn Anh Dũng cũng đề nghị cần sớm có quy định quản lý kinh tế đêm nhằm tránh tình trạng hoạt động tự phát. Bí thư xã Đông Anh chia sẻ: Trước đây, xã đã xây dựng đề án thí điểm khai thác sử dụng đối với các khu đất công, công viên, vườn hoa trung tâm. Nội dung đề án thí điểm cho phép các đơn vị khai thác, bán hàng kinh doanh và chịu trách nhiệm duy tu, duy trì, vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực. Yêu cầu kiên quyết là đến 6 giờ sáng hôm sau phải sạch hoàn trả mặt bằng cho nhà nước.

Tuy nhiên, khi đề án đang triển khai thực hiện thì dừng. "Việc này nên giao cho các xã chủ động căn cứ theo quy định chủ động viết và đề xuất theo đặc thù của địa phương. Nếu không khai thác được rất khó quản lý", ông Dũng nói.

Bí thư xã Đông Anh chia sẻ thêm: Có một giai đoạn nhiều khu vực trên địa bàn có tình trạng "bảo kê", mỗi địa điểm này có người tự vạch đường, cho người dân vào đấy thuê, trong khi nhà nước mất nguồn thu này.

"Lực lượng chức năng đuổi rất khó, đuổi đằng trước lại ra đằng sau, không đủ lực lượng để xử lý. Do đó cần có cơ chế để phát triển, có cơ chế chỉ định đấu thầu rồi nhà nước quản lý", ông Nguyễn Anh Dũng nói.