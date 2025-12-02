Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cục CSGT ra mắt Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 1/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Cục CSGT. Trong đó, Cục CSGT chính thức ra mắt Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số.

1-7256.jpg
Lãnh đạo Cục CSGT và Phòng Quản lý khai thác xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số.

Theo Cục CSGT, Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số thuộc Cục CSGT, có trách nhiệm giúp Cục trưởng tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác của lực lượng CSGT; trực tiếp tổ chức quản lý, khai thác, xử lý, vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của CSGT; tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính công, đồng thời triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, nhấn mạnh việc thành lập Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng lực lượng CSGT chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Thanh Hà
#Chuyển đổi số trong Cảnh sát giao thông #Quản lý dữ liệu công tác CSGT #Ứng dụng khoa học công nghệ #Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước #Xây dựng lực lượng cảnh sát hiện đại

Xem thêm

Cùng chuyên mục