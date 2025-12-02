Cục CSGT ra mắt Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số

TPO - Ngày 1/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Cục CSGT. Trong đó, Cục CSGT chính thức ra mắt Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Cục CSGT và Phòng Quản lý khai thác xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số.

Theo Cục CSGT, Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số thuộc Cục CSGT, có trách nhiệm giúp Cục trưởng tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác của lực lượng CSGT; trực tiếp tổ chức quản lý, khai thác, xử lý, vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của CSGT; tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính công, đồng thời triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, nhấn mạnh việc thành lập Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng lực lượng CSGT chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.