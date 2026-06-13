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Giải trí

Người con thứ 5 bỏ họ Brad Pitt, chỉ còn lại Pax Thiên

Tú Oanh

TPO - Knox là người con tiếp theo công khai bỏ họ của Brad Pitt. Hiện tại, chỉ còn Pax Thiên chưa có động thái rõ ràng về việc đổi tên.

Nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six con trai út của Brad Pitt và Angelina Jolie đã xóa họ cha trên bằng tốt nghiệp trung học.

Thiếu niên sinh năm 2008 sử dụng tên "Knox Jolie" thay vì họ kép "Jolie-Pitt" trên bằng tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình học tại Fusion Academy ở Los Angeles (Mỹ) vào đầu tháng 6. Lễ tốt nghiệp có sự tham gia của Angelina, Pax Thiên, Zahara và Vivienne.

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Knox tiếp bước các anh chị bỏ họ cha trên giấy tờ. Ảnh: BackGrid.

Knox và em gái song sinh Vivienne tròn 18 tuổi vào ngày 12/7. Đây cũng là cột mốc khép lại hoàn toàn tranh chấp quyền nuôi con kéo dài gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie, khi tất cả sáu người con chung của họ đều đã đủ tuổi trưởng thành và không còn thuộc diện chịu sự phân định quyền nuôi dưỡng của tòa án.

Nguồn tin thứ 2 cho biết Angelina có vẻ như hài lòng với bản thân vì đạt được thành công trọn vẹn trong chiến dịch khiến các con xa lánh cha.

"Thật đáng buồn cho cả gia đình khi cô ấy liên tục sử dụng việc đổi họ như vũ khí, không vì mục đích nào khác ngoài việc làm tổn thương cha của các con. Đó là mục tiêu của cô ấy và cô ấy đã thành công", người thân cận nói.

Trong khi đó, nguồn tin thứ 3 lại cho rằng lỗi nằm ở Brad Pitt. Theo người trong cuộc, cặp sao Ông bà Smith và các con tham gia trị liệu gia đình trong nhiều năm để chữa lành những tổn thương dẫn đến quyết định ly hôn của Angelina.

"Nếu Brad không còn gần gũi với các con, đó là vì những tổn thương đã xảy ra. Anh ấy không trung thực về những gì mình làm. Điều đó ảnh hưởng đến niềm tin giữa họ. Mọi chuyện đối với những đứa trẻ thực sự khó khăn. Không ai biết rõ mọi chuyện tồi tệ đến mức nào ngoài chính họ. Giờ đây họ đều đã trưởng thành và tự đưa ra quyết định của mình. Điều đó xứng đáng được tôn trọng. Nếu những đứa trẻ chọn cách giữ khoảng cách với Brad, đó là xuất phát từ những đau đớn và tổn thương ấy. Thật đáng buồn khi anh ấy cố gắng tự biến mình thành nạn nhân. Đến bao giờ mọi người mới bắt đầu đặt ra những câu hỏi thực sự về những gì đã xảy ra với những đứa trẻ?", nguồn tin nhấn mạnh.

Việc Knox bỏ họ "Pitt" tiếp nối quyết định tương tự của nhiều anh chị em trong gia đình. Ngày 9/6, Zahara nộp đơn đề nghị đổi tên từ Zahara Jolie-Pitt thành Zahara Jolie.

Vào tháng 5, Maddox cũng nộp hồ sơ pháp lý xin bỏ họ "Pitt", vì lý do cá nhân.

Năm 2024, Shiloh được tòa án ở Los Angeles chấp thuận yêu cầu xóa hợp pháp họ "Pitt" khỏi tên của mình không lâu sau khi tròn 18 tuổi.

Vivienne Jolie chưa đổi tên hợp pháp, nhưng đã sử dụng tên "Vivienne Jolie" trong mục giới thiệu đội ngũ sản xuất vở nhạc kịch The Outsiders vào năm 2024.

Hiện tại, Pax Thiên là người con duy nhất chưa có động thái rõ ràng về việc nộp đơn đổi tên hợp pháp hoặc công khai sử dụng tên "Pax Jolie" trong các giấy tờ chính thức.

Tuy nhiên, con trai gốc Việt từ lâu được biết là người có mối quan hệ căng thẳng nhất với Brad Pitt. Năm 2020, trong bài đăng nhân Ngày của Cha (về sau mới bị rò rỉ), Pax Thiên gọi cha nuôi là "gã khốn hạng nhất", đồng thời cáo buộc ông khiến các con "run sợ".

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Pax Thiên là người con duy nhất chưa công khai bỏ họ cha. Ảnh: WireImage.
Tú Oanh
#Angelina Jolie #Brad Pitt #Knox #Pax Thiên #bỏ họ Brad Pitt

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