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Thế giới

Quân đội Mỹ đột kích loại bỏ thủ lĩnh băng đảng Tren de Aragua ở Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố, lực lượng Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công loại bỏ Hector Rusthenford Guerrero Flores, còn được biết đến với biệt danh Niño Guerrero, thủ lĩnh của băng đảng tù nhân Tren de Aragua ở Venezuela.

Hình ảnh cuộc đột kích. (Nguồn: Truth Social)

“Theo chỉ thị của tôi, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ lực nhanh chóng và hiệu quả để loại bỏ Nino Guerrero, thủ lĩnh khét tiếng của Tren De Aragua”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social vào tối 12/6.

“Chiến dịch này được phối hợp chặt chẽ với những người bạn của chúng tôi ở Venezuela, những người mà chúng tôi đang hợp tác rất tốt”.

Tổng thống Trump không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc tấn công.

Venezuela chưa bình luận về thông tin này.

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Nino Guerrero. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào Guerrero và những thủ lĩnh khác của tổ chức Tren de Aragua bằng các biện pháp trừng phạt, vì cáo buộc liên quan đến các hoạt động tội phạm như buôn lậu ma túy bất hợp pháp, buôn người và rửa tiền.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp Tren de Aragua vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Venezuela #Tren de Aragua #Nino Guerrero #đột kích #băng đảng

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