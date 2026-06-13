Phá đường dây buôn bán yến Khánh Hòa giả của bà chủ Hot girl

TPO - Vũ Thùy Trang cùng đồng bọn đã đặt gia công, mua sẵn các hộp yến rồi và dán nhãn mác "Yến chưng sẵn Gold Nest", "Mina Nest - Thượng đỉnh yến Khánh Hòa" rồi ghi khống nguồn gốc sản xuất nhằm đánh lừa người tiêu dùng để thu lợi bất chính.

Ngày 13/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang (SN 1991, trú TP.HCM) và Trương Thoại Vinh (SN 1994, trú TP. Cần Thơ) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Vũ Thùy Trang livestream giới thiệu, bán sản phẩm mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" trên nền tảng mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến chưng sẵn ngày càng tăng cao, các đối tượng đã tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" trên nền tảng mạng xã hội facebook nhằm thu lợi bất chính.

Để mở rộng tiêu thụ sản phẩm, Vũ Thùy Trang đã sử dụng 10 trang Fanpage Facebook khác nhau, thuê chạy quảng cáo trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trực tiếp quay video, livestream giới thiệu sản phẩm với nội dung quảng cáo là yến chưng cao cấp, chứa tới 70% tổ yến nhằm tạo niềm tin đối với người tiêu dùng.

Mặc dù không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến sào và không thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định, Trang vẫn liên hệ đặt gia công sản phẩm từ các cơ sở sản xuất bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đồng đến 9.000 đồng mỗi hũ (loại 70ml và 150ml), sau đó tự thiết kế, in ấn bao bì, tem nhãn và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần.

Một số nguyên liệu sản xuất hũ yến giả.

Công an xác định, để có nguồn hàng tiêu thụ, Trang đã liên hệ với Trương Vũ Tuấn Cường, đại diện Công ty Kivaco tại TP.HCM để đặt gia công các sản phẩm yến chưng với nhiều hương vị khác nhau. Tuy nhiên, trong suốt quá trình đặt hàng, Trang không kiểm tra công thức sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, tỷ lệ thành phần hay quy trình chế biến sản phẩm mà chỉ thỏa thuận giá thành.

Ngoài ra, Trang đã thuê Trương Thoại Vinh quản lý hoạt động kinh doanh, cùng tham gia thiết kế, in ấn các nhãn hàng hóa ghi thông tin về các doanh nghiệp sản xuất không có thật.

2 đối tượng còn thuê 4 đến 5 lao động thực hiện việc dán nhãn, đóng gói, chốt đơn hàng và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ trên phạm vi cả nước.

Theo công an, các sản phẩm "Yến chưng sẵn Gold Nest" và "Mina Nest - Thượng đỉnh yến Khánh Hòa" đều ghi khống thông tin nơi sản xuất tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Công an khởi tố 2 bị can.

Khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng tại TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng các loại với tổng trọng lượng trên 15 tấn, 1 máy dán nhãn cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu và vật chứng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.