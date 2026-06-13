Hà Nội: Bắt đối tượng đột nhập vào nhà dân, phá két sắt trộm 40 chỉ vàng

TPO - Nguyễn Văn Hưng đột nhập vào nhà một gia đình ở xã Đại Thanh (Hà Nội), phá két sắt lấy đi 40 chỉ vàng cùng 4 triệu đồng tiền mặt, rồi tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng.

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Thanh vừa bắt giữ đối tượng phá két sắt, lấy trộm 40 chỉ vàng của một gia đình trên địa bàn xã.

Trước đó, ngày 4/6, Công an xã Đại Thanh tiếp nhận thông tin một gia đình ở Đội 8, thôn Thượng Phúc bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy trộm 40 chỉ vàng và 4 triệu đồng tiền mặt.

Tổng giá trị tài sản bị mất trộm ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Sau gần 1 tuần tiến hành điều tra, xác minh, ngày 10/6, Công an xã Đại Thanh đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hưng (SN 2005, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội). Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an xã Đại Thanh đã tổ chức thu hồi toàn bộ số tài sản bị chiếm đoạt để trao trả cho người bị hại. Đồng thời khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.