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Lê Khánh ‘bỏ túi’ thêm 100 tỷ đồng

Đỗ Quyên

TPO - Sau hơn một tuần ra rạp, “Ma xó” cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu, trở thành bộ phim Việt thứ 9 gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ trong nửa đầu năm 2026.

Chiều 13/6, theo số liệu từ Box Office Vietnam, Ma xó vượt mốc 100 tỷ đồng. Riêng trong ngày, bộ phim thu thêm 3,8 tỷ đồng từ 44.305 vé bán ra trên 2.644 suất chiếu. Từ thời điểm khởi chiếu đến nay, tác phẩm liên tục giữ vị trí số một phòng vé.

Đây là bộ phim thứ 9 của điện ảnh Việt đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, sau các tác phẩm như Thỏ ơi (427 tỷ đồng), Phí Phông (201 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng 2 (134 tỷ đồng), Heo 5 móng (124 tỷ đồng), Hẹn em ngày nhật thực (118 tỷ đồng), Tài (113 tỷ đồng), Nhà ba tôi một phòng (111 tỷ đồng) và Báu vật trời cho (103 tỷ đồng).

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Diễn xuất của Lê Khánh được xem là điểm sáng trong phim Ma xó.

Lấy cảm hứng từ hình tượng ma xó trong văn hóa dân gian Nam Bộ, bộ phim của đạo diễn Phan Bá Hỷ khai thác yếu tố kinh dị và câu chuyện gia đình, luật nhân quả.

Ngay từ các suất chiếu sớm, Ma xó đã thu hơn 3 tỷ đồng, tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực trước ngày công chiếu chính thức. Thành công của tác phẩm tiếp tục nối dài chuỗi thắng lợi của dòng phim kinh dị Việt những năm gần đây.

Khác với nhiều phim chỉ tập trung vào các màn hù dọa, Ma xó gây chú ý nhờ phần kịch bản được xây dựng chặt chẽ, các nhân vật có chiều sâu tâm lý và nhiều lớp nghĩa văn hóa dân gian.

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt đánh giá Ma xó là một trong những bộ phim kinh dị Việt Nam xuất sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đó cũng là lý do bộ phim vừa ra mắt đã được ít nhất 5 quốc gia mua bản quyền kịch bản để làm lại.

Theo Nguyễn Phong Việt, tác phẩm là minh chứng cho việc một kịch bản tốt, diễn viên được đặt đúng vai và đạo diễn có cách kể chuyện hấp dẫn quan trọng hơn nhiều so với quy mô kinh phí sản xuất.

Ông cho rằng bộ phim khiến khán giả tập trung hoàn toàn vào câu chuyện, cảm xúc và hành vi của từng nhân vật dù bối cảnh lẫn số lượng nhân vật khá hạn chế. Mỗi hành động đều có nguyên nhân và hệ quả rõ ràng, tạo nên sự logic hiếm thấy ở nhiều phim kinh dị Việt.

Một trong những yếu tố được giới chuyên môn đánh giá cao là hệ thống biểu tượng được cài cắm xuyên suốt tác phẩm. Hình tượng "ma xó" cũng được đạo diễn mở rộng thành một ẩn dụ về trạng thái tinh thần. Bất kỳ ai khi bị tham vọng, đau khổ hay oán hận nhấn chìm đều có thể trở thành "ma xó", tức đã chết dần từ bên trong dù vẫn còn tồn tại về thể xác.

Bộ phim đồng thời khai thác nhiều phong tục dân gian Nam Bộ như nghi thức múa Phá quàng trong đám tang. Những chi tiết này không chỉ tạo màu sắc văn hóa bản địa mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt câu chuyện và báo hiệu những biến cố sắp xảy ra.

Ngoài ra, tên gọi các nhân vật, những vật dụng quen thuộc trong đời sống người Việt hay các màn hù dọa đều được lồng ghép với dụng ý nhất định, giúp tác phẩm tạo được chiều sâu thay vì chỉ dựa vào yếu tố giật gân.

Với tốc độ bán vé hiện tại, nhiều chuyên gia dự đoán Ma xó hoàn toàn có khả năng trở thành tác phẩm tiếp theo gia nhập nhóm phim doanh thu 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Ma xó không phải không có hạn chế. Một số khán giả cho rằng phần kết vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim kinh dị. Cú twist được cài cắm xuyên suốt chưa tạo được bất ngờ đủ lớn đối với những người thường xuyên theo dõi thể loại này.

Tạo hình thực thể ma xó cũng gây tranh luận, chưa đủ khác biệt để trở thành biểu tượng mới của dòng phim kinh dị Việt.

Đỗ Quyên
#Ma xó #Lê Khánh #doanh thu #phim Việt #kinh dị #câu chuyện văn hóa #điện ảnh Việt

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